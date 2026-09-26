Созопол търси човешкото лице на летния туризъм

Созопол може да посреща гости не само през най-натоварените летни седмици, но туристическият сезон в града често приключва веднага след фестивала „Аполония“ в началото на септември. Така възможностите за туризъм през септември и октомври остават ограничени, а хотелите и заведенията започват да затварят.

Темата е във фокуса на bTV Репортерите в материал на Ладислав Цветков, който разглежда как човешкото отношение, качеството на услугата и устойчивото развитие влияят върху избора на туристите.

33 години промени в Созопол

Актьорът и местен търговец Пламен Спиров живее и работи в Созопол от 33 години. Той си спомня време, когато градът е бил по-малък, а по улиците на Стария град са се срещали известни български актьори и интелектуалци.

Днес туристите са повече, а оборотите на търговците са по-високи, но това не означава автоматично по-спокойна и качествена работа. Според Спиров броят на хората сам по себе си не е критерий за успешен туристически сезон.

Местният бизнес определя като основен проблем изкуственото съкращаване на сезона. По думите на участниците в репортажа той спокойно може да продължи четири месеца, но на практика често се ограничава до около два месеца и половина.

Созопол е подходящ и през септември

Ако хотелите и заведенията останат отворени до края на септември без гарантиран поток от клиенти, разходите за персонал, осигуровки и квартири стават твърде високи за бизнеса. Това е една от причините обектите да затварят още след края на „Аполония“.

„Созопол е прекрасен през септември и дори през октомври. Перфектен е за ветроходство, приятен е за плаж, но няма хора“, казва Пламена Георгиева, юрист и организатор на регатата Sozopol Sailing Cup.

Според нея възможностите за по-дълъг сезон съществуват, но липсват достатъчно събития, услуги и координация, които да задържат интереса на посетителите след активните летни месеци.

От туристи към гости

Яни Георгиев, главен механик на ветроходна лодка, който е живял и работил на Хаваите, в Карибите и в Палма де Майорка, прави сравнение с утвърдени туристически дестинации.

„Това, в което успяваме у нас, е да максимизираме печалбата си от тези два месеца и половина. Това, в което не успяваме, е да го правим с усмивка и с отношение към нашите гости, което да ги накара да се завърнат“, посочва той.

Георгиев обръща внимание на преживяванията, свързани с природата и активния спорт, като хайкинг, каякинг и уиндсърфинг. Според него именно те могат да превърнат пътуването в причина за повторно посещение.

Пламена Георгиева смята, че по Черноморието трябва да се промени самият начин, по който се гледа на посетителите. „Масово се посрещат туристи, а не се посрещат гости“, казва тя и допълва, че хората трябва да бъдат канени така, че да поискат да се върнат.

Културата като част от туристическия сезон

Водолазният инструктор Найден Недев определя чистотата, уважението към клиента и конкурентоспособността като основи на качествения туризъм. Той смята, че целта не трябва да бъде единствено печалбата, а удовлетворението на клиента.

Изкуствоведът Елисавета Станчева поставя акцент върху ролята на местната общност. Според нея Созопол трябва да изгради предвидима и прозрачна културна политика, която да продължава от юни до септември и да привлича външни културни оператори.

Репортажът поставя въпроса дали Черноморието ще продължи да измерва успеха си само с броя на туристите и приходите, или ще започне да развива услуга, която съчетава природните дадености с уважение към хората, избрали България за своя почивка.

Източници: bTV Новините