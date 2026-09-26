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Едва 6,1% от българите учат през целия живот
  Тема: Икономика

Едва 6,1% от българите учат през целия живот

26 Септември, 2026 19:21 557 10

  • учене през целия живот-
  • образование-
  • пазар на труда-
  • оиср-
  • евростат

България е предпоследна в ЕС по участие на възрастните в образование и обучение. ОИСР отчита, че основната пречка често е липсата на мотивация, а не цената или недостигът на курсове.

Едва 6,1% от българите учат през целия живот - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Само 6,1% от българите на възраст между 25 и 64 години са участвали във формално или неформално образование и обучение през последните четири седмици на 2025 г. Така България остава предпоследна в Европейския съюз по този показател, като по-нисък дял е отчетен единствено в Гърция – 5,2%.

Средното равнище за ЕС е 13,7%, а най-високи стойности са регистрирани в Швеция – 38,2%, Дания – 31%, и Финландия – 28,1%, съобщава Евростат.

Пазарът на труда има нужда от повече умения

Ниското участие в учене през целия живот се откроява на фона на недостига на подходящи кадри в България. Населението в трудоспособна възраст намалява, а при ниска безработица икономическият растеж все по-трудно може да се поддържа само чрез включването на нови хора в заетост.

Това увеличава значението на знанията и уменията на хората, които вече работят. Технологичните промени, дигитализацията и навлизането на изкуствения интелект променят задачите в редица професии по-бързо, отколкото образователната система може да подготвя нови поколения кадри.

Затова уменията, придобити в училище или университет, все по-трудно са достатъчни за цялата професионална кариера. Проблемът обаче не се свежда само до броя и достъпа до предлаганите курсове.

ОИСР: Основната пречка е липсата на мотивация

Анализ на ОИСР показва, че 72% от възрастните в България не участват и не желаят да участват в образование или обучение. Делът на хората, които искат да учат, но са възпрепятствани от практически ограничения, е 7%.

Сред посочваните пречки са цената, липсата на време, натовареният работен график и семейните ангажименти. Данните за мотивацията са от изследването на възрастното образование за 2022 г., което използва различен период на измерване от показателя на Евростат за 2025 г.

„Психологическата дистанция, а не структурните препятствия, изглежда е ключов фактор, ограничаващ участието“.

Това означава, че финансирането на допълнителни курсове само по себе си може да не е достатъчно. За голяма част от хората обучението не се възприема като необходимост или като път към по-добра работа, по-висока заплата и професионално развитие.

Фокусът трябва да е върху резултата

В България вече се провеждат мащабни обучения за професионални и дигитални умения по Националния план за възстановяване и устойчивост. На този фон важен става не само броят на хората, преминали през даден курс, а какви умения са придобили и дали това води до по-добра реализация и по-висока производителност.

ОИСР препоръчва работодателите да участват по-активно при определянето на съдържанието на програмите за образование и обучение на възрастни. Така връзката между придобитото умение и конкретната полза за работещия може да стане по-ясна.

Данните за 2025 г. показват, че България продължава да изостава по участие в учене през целия живот. При намаляващ брой хора в трудоспособна възраст това превръща повишаването на уменията в ключов въпрос не само за образованието, но и за пазара на труда.

Източници: Фокус


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е новина

    2 2 Отговор
    Ако зададеш глупав въпрос, българинът ще се подиграе с тебе. Мисля, че точно така е получен този резултат.

    19:24 26.09.2026

  • 2 Хаха

    2 2 Отговор
    В България няма сигурност и стабилност каква мотивация търсят рундьовците 😆

    19:24 26.09.2026

  • 3 Ха,ха

    0 1 Отговор
    Е малко ли е,сравнение с другите тъпуци😂😂

    19:26 26.09.2026

  • 4 ИНТЕРЕСНО?

    3 2 Отговор
    Пълни глупости...Ученето през целия живот е отлагане на настоящето за в бъдеще и така до свършека на живота ти.

    19:26 26.09.2026

  • 5 ТЕЗИ ОТ ФАКТИ

    0 1 Отговор
    Със сигурност са от другите 94%.

    19:34 26.09.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    1 3 Отговор
    Въпросът не е колко дълго си учил, а какво си научил. Адмирал Нелсън е казал" Една дъска , вързана на въже зад кораба и 20 години да я влачиш, от нея моряк няма да стане". Това е за тия дето се фукат, колко години , Еди какво да правили.

    Коментиран от #9

    19:47 26.09.2026

  • 7 Германец

    2 2 Отговор
    За неграмотно племе като булгараците ученете е за балъците

    19:54 26.09.2026

  • 8 Експерт по кебапчета и кюфтета на скара

    0 0 Отговор
    И как да се фокусираме върху обучението на работещите ,като заплатата от 700 евро отнема целия ни фокус ,и мокус ,и накрая сме препаратус

    20:16 26.09.2026

  • 9 Управление на въздушния трафик

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Кажи го на момците в кулата на летището

    20:18 26.09.2026

  • 10 Какво да учат

    1 0 Отговор
    След, като голяма част от заводите работят с машини от времето на комунизма? Не говоря, че голяма част от бизнеса предпочита да наема кадри на временни договори да блъскат на ръчен труд на минимална заплата, вместо да купят модерно оборудване обслужвано от един-двама обучени човека с високи заплати! Бизнеса знае само да реве, че няма кадри, но не създава стимули и условия за нормален трудов пазар!

    20:19 26.09.2026