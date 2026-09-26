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Природният газ на хъб „Балкан“ поевтиня до 61 евро
  Тема: Икономика

Природният газ на хъб „Балкан“ поевтиня до 61 евро

26 Септември, 2026 18:23 359 1

  • природен газ-
  • газов хъб балкан-
  • газова борса-
  • горива-
  • петрол

Цената на българската газова борса спадна с около 1,5% след скока от 11% ден по-рано. Поевтиняване е отчетено и на международната борса TTF.

Природният газ на хъб „Балкан“ поевтиня до 61 евро - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Цената на природния газ, търгуван на газов хъб „Балкан“, се е понижила с около 1,5% до приблизително 61 евро за мегаватчас. Спадът идва ден след рязко поскъпване от 11%, показват данните от платформата, цитирани от Българското национално радио.

Намаление е отчетено и на нидерландската борса TTF, която е референтна за българския пазар. Там цената на природния газ е паднала с 6% до около 71 евро за мегаватчас.

Източници: БНР


България
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