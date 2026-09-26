Природният газ на хъб „Балкан“ поевтиня до 61 евро

Цената на природния газ, търгуван на газов хъб „Балкан“, се е понижила с около 1,5% до приблизително 61 евро за мегаватчас. Спадът идва ден след рязко поскъпване от 11%, показват данните от платформата, цитирани от Българското национално радио.
Намаление е отчетено и на нидерландската борса TTF, която е референтна за българския пазар. Там цената на природния газ е паднала с 6% до около 71 евро за мегаватчас.
Източници: БНР
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18:31 26.09.2026