Природният газ на хъб „Балкан“ поевтиня до 61 евро

Цената на природния газ, търгуван на газов хъб „Балкан“, се е понижила с около 1,5% до приблизително 61 евро за мегаватчас. Спадът идва ден след рязко поскъпване от 11%, показват данните от платформата, цитирани от Българското национално радио.

Намаление е отчетено и на нидерландската борса TTF, която е референтна за българския пазар. Там цената на природния газ е паднала с 6% до около 71 евро за мегаватчас.

Източници: БНР