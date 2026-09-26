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ИПИ предлага повече пари за училищата с по-добри резултати
  Тема: Икономика

ИПИ предлага повече пари за училищата с по-добри резултати

26 Септември, 2026 21:34 384 5

  • образование-
  • училища-
  • pisa 2025-
  • ипи-
  • учителски заплати

Идеята е финансовото стимулиране да бъде свързано с добавената образователна стойност, а не само с броя на учениците.

ИПИ предлага повече пари за училищата с по-добри резултати - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Училищата с висока добавена образователна стойност да получават финансови стимули. Това предлагат експертите от Института за пазарна икономика във връзка с данните от международното изследване PISA 2025.

Идеята е допълнителното финансиране да се обвърже не само с броя на учениците или с наличните ресурси, а с резултата, който училището постига спрямо изходните характеристики на своите ученици и средата, в която те се обучават.

Недостигът на учители вече не е водещият проблем

Данните от PISA 2025 показват, че 12% от учениците в България са в училища, чиито директори посочват, че недостигът на учители затруднява обучението поне в известна степен. Средната стойност за държавите от ОИСР е 39%.

Материалните ограничения също са отчетени като сравнително ограничен проблем. Девет процента от учениците учат в училища, в които липсата на учебници, ИТ оборудване, библиотечни или лабораторни материали е посочена като пречка за обучението. При физическата инфраструктура делът е 24% – става дума за сгради, терени, отоплителни и охладителни системи, осветление и акустика.

При учебните материали делът през 2022 г. е бил 10%, а при физическата инфраструктура – 24%.

По-високите заплати не доведоха автоматично до по-добри резултати

Според Института за пазарна икономика през последното десетилетие реформите в образованието са били насочени основно към увеличаването на учителските възнаграждения и общото финансиране на системата. Поставената през 2017 г. цел за удвояване на заплатите за три години е била постигната.

Това е помогнало за привличането на повече и по-млади преподаватели, както и за повишаването на интереса към специалностите, които подготвят учители. Експертите обаче не намират доказателство, че по-високото заплащане само по себе си е довело до по-добри образователни резултати.

„Без специфични мерки по отношение на качеството е малко вероятно да очакваме повишение на резултатите на учениците“, посочват експертите от Института за пазарна икономика.

Финансиране според постигнатия ефект

От института свързват предложението с високия дял на функционално неграмотните ученици и с необходимостта политиките да се насочат към измерими резултати. Според експертите финансовото стимулиране на училищата с висока добавена образователна стойност може да създаде вътрешен стимул за директорите да работят за по-добри постижения.

Предложението не означава училищата да бъдат сравнявани единствено по абсолютните оценки на учениците. При оценката би трябвало да се отчита какъв напредък постигат децата спрямо началното им ниво и условията, в които учат. В подадената информация не са посочени конкретен модел за изчисление, размер на евентуалните допълнителни средства или срок за въвеждане на подобно финансиране.

Източници: Фокус


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    ИПИ са ненормалници по дефиниция!
    Щото някой СИ Е СВЪРШИЛ РАБОТАТА за която му се плаща да му се платяло още?!
    Ненормалници!!!

    21:52 26.09.2026

  • 2 604

    0 0 Отговор
    тва да не ви е хазарт ве едиоти, точно където са по-слаби резултатите трябва там да се наблегне!

    21:59 26.09.2026

  • 3 Не Всичксо Стана ! С повече Пари !

    1 0 Отговор
    А С повече !

    Интелект !

    Но От Къде ?

    22:08 26.09.2026

  • 4 Тъпотия

    1 0 Отговор
    Ако приберат и последните добри учители в училищата с "принадена стойност", разгромът на образованието е сигурен, а образователната бездна ще стане непреодолима. Както се вижда става въпрос за пари. Окрадоха миналото на държавата, оказа се че не им е достатъчно. Сега е в ход ограбване на бъдещето. И ще го направят!

    22:14 26.09.2026

  • 5 Анонимен

    1 0 Отговор
    ако се следят високите бележки на учениците то кой ще каже дали са реални или са завишени за по вече пари за училището-опасна идея

    22:16 26.09.2026

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