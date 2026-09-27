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Краставиците поскъпнаха с над 22% на борсите
  Тема: Икономика

Краставиците поскъпнаха с над 22% на борсите

27 Септември, 2026 10:12 307 3

  • цени на храните-
  • краставици-
  • плодове и зеленчуци-
  • дксбт-
  • тържищни цени

Индексът на тържищните цени се повишава с 1,36% за седмица. По-скъпи са и чушките, доматите, картофите и прасковите.

Краставиците поскъпнаха с над 22% на борсите - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите в България през седмицата, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени се повишава с 1,36% до 2,312 пункта при 2,281 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на показателя е 1,000 пункта и е определено през 2005 г.

Краставиците са с най-голям ръст

Най-съществено сред зеленчуците поскъпват краставиците – с 22,61%, до 1,60 евро за килограм. Цената на червените чушки се увеличава с 15,38% до 1,20 евро за килограм, а на зелените чушки – с 13,31% до 1,00 евро.

Картофите се търгуват по 0,64 евро за килограм след ръст от 8,94%. Доматите поскъпват със 7,89% до 1,47 евро, а тиквичките – с 4,94% до 0,85 евро за килограм. По-високи са и цените на зелената салата – с 5,60% до 0,66 евро, и на зрелия лук кромид – с 1,31% до 0,58 евро за килограм.

На обратния полюс са зелето и морковите. Зелето поевтинява с 5,02% до 0,52 евро за килограм, а морковите – с 3,03% до 0,64 евро.

Прасковите и ябълките също са по-скъпи

При плодовете най-голямо е увеличението при прасковите – с 12,37%, до 1,34 евро за килограм. Гроздето поскъпва с 2,19% до 1,40 евро, а ябълките – с 5,62% до 1,08 евро за килограм. Единственото отчетено поевтиняване е при лимоните – с 0,76%, до 1,63 евро за килограм.

Разнопосочни промени при основните храни

Сред млечните продукти кравето сирене поскъпва с 0,62% до 6,10 евро за килограм, докато кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 0,48% до 9,40 евро. Киселото мляко с масленост 3% и над 3% се продава по 0,73 евро за кофичка от 400 грама след спад от 3,95%. Прясното мляко поскъпва с 2,56% до 1,20 евро за литър, а кравето масло – с 2,94% до 1,49 евро за пакет от 125 грама.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 3,16% до 3,53 евро за килограм. При яйцата размер М няма промяна – те се предлагат по 0,19 евро за брой на едро.

Оризът поскъпва с 0,31% до 1,61 евро за килограм, зрелият фасул – с 4,26% до 2,14 евро, а лещата – с 3,37% до 2,07 евро. Цената на захарта се увеличава с 1,39% до 0,91 евро за килограм, а брашното тип 500 – с 4,62% до 0,68 евро. Олиото поевтинява с 1,42% до 1,73 евро за литър.

Източници: БНТ, БТА


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