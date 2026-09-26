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„Бонус-малус“ за „Гражданска отговорност“ тръгва през февруари
  Тема: Икономика

„Бонус-малус“ за „Гражданска отговорност“ тръгва през февруари

26 Септември, 2026 21:21 1 208 24

  • бонус-малус-
  • гражданска отговорност-
  • пламен данаилов-
  • кфн-
  • гаранционен фонд

Системата ще отчита историята на щетите, а застрахователите ще определят самостоятелно цените и отстъпките.

„Бонус-малус“ за „Гражданска отговорност“ тръгва през февруари - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Системата „бонус-малус“ при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ се очаква да заработи през февруари 2027 г. Това заяви заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов.

Наредбите, които уреждат новия модел, са приети в края на август, но за практическото му прилагане е необходимо техническо време. Измененията са обнародвани и са влезли в сила на 25 август 2026 г.

„Не е вярно твърдението, че системата ще предвижда само оскъпяване, без отстъпки“, заяви Пламен Данаилов.

По думите му обаче не може да се очаква „Гражданска отговорност“ да поевтинее за всички водачи. Идеята е цената да се определя по-ясно спрямо реалните застрахователни претенции, свързани с поведението на шофьора и причинените от него произшествия.

Застрахователите ще определят собствените си правила

Всяко застрахователно дружество ще има собствена политика за ценообразуване и за отчитане на историята на претенциите. Компаниите ще бъдат задължени да оповестят публично правилата, по които изчисляват цените, бонусите и евентуалното оскъпяване.

Данаилов очаква по-силна конкуренция за изрядните шофьори. Застрахователите ще могат да определят условията си така, че да привличат клиенти с по-добра история на щетите. Според заместник-председателя на КФН държавното регулиране на цените би било погрешен подход.

Системата ще използва данни за причинените щети. В нормативната уредба е предвидено историята на застрахователните претенции да се проследява за последните пет години чрез регистрите на Гаранционния фонд.

Шест месеца за подготовка на системите

Преди реалното прилагане на „бонус-малус“ трябва да бъдат адаптирани информационните системи. Гаранционният фонд разполага с тримесечен срок за необходимите промени, след което застрахователите имат още три месеца, за да свържат своите системи с фонда и да започнат да използват информацията за историята на щетите.

В някои държави от Европейския съюз подобен модел се прилага от десетилетия. При определянето на условията там могат да се разглеждат причинени застрахователни щети за период до 10 години назад.

Към момента не се очаква увеличение на цената на „Гражданска отговорност“ заради Гаранционния фонд. По думите на Данаилов промените в Кодекса за застраховането целят да улеснят и ускорят изплащането на обезщетенията на пострадалите чрез фонда, без да променят съществено режима.

Източници: bTV Новините


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВИС-2 🦁 завинаги

    5 9 Отговор
    ..и някога турците вземаха български деца колкото си искат и напълно безплатно. И това продължи 500 години.

    Коментиран от #4

    21:23 26.09.2026

  • 2 Отговорност

    14 1 Отговор
    За българина само "малус" надо.

    21:24 26.09.2026

  • 3 Ура!

    19 1 Отговор
    Застрахователните компании на БКП ще ви дерат кожата до кокал!
    Да живей Радев!
    Дамратдебилите, гласували за него!

    21:24 26.09.2026

  • 4 ВИС-2 🦁 завинаги

    1 12 Отговор

    До коментар #1 от "ВИС-2 🦁 завинаги":

    Ама хубаво си живяхме, а?
    Бяхме мъжкари и жените ни се лепяха също и парите ех хубав живот.

    Слава на великия Жоро Илиев.
    МАКЕДОНЕЦ Жоро Илиев!

    Коментиран от #24

    21:24 26.09.2026

  • 5 с тоз бонус малус

    19 0 Отговор
    за народа поредния фалус!!

    21:25 26.09.2026

  • 6 Браво

    18 0 Отговор
    Още един способ да скубят българския народ с по-високи такси и сметки.

    21:25 26.09.2026

  • 7 Ами

    16 0 Отговор
    За застрахователите - бонус,
    за застрахованите - фалос :)

    21:29 26.09.2026

  • 8 При тия камери и истеричен контрол

    12 0 Отговор
    Бонуса ще е за застрахователя а малуса за над 50 % от "съгрешилите".

    21:32 26.09.2026

  • 9 Коня у ряката

    13 0 Отговор
    Това е огромна измама! Цената с бонуси скоро ще е доста по-висока от сега, а ако стане нещо ще плащате яко, честито мишлета!

    21:34 26.09.2026

  • 10 Станко

    13 1 Отговор
    За 38 години без одраскан автомобил и плащане застрахователен политически рекет над 20 години , докато полиция платена от данъци Ви върши работата и натиква стадото да плаща доброзорно, колко ще ми е отстъпката в % ? До колкото разбрах всички фирми колкото искат и въобще ако направят някой цент ще е добре ,докато ни готвят оскъпяване и на този политически грабеж за благото на едни 20 -тина мутраджийски фирми. Това правителства е тръгнало да си ходи още преди другия бюджет . Ще видите и никой няма да му е виновен . Жалко , защото много хора им повярваха на поредните лъжи . Прости ли сме или да, да стоим като овце политици и частниците им да си правят каквото искат всеки ден и час нов тормоз и рекет.

    Коментиран от #12

    21:35 26.09.2026

  • 11 Джон Джоунс

    5 0 Отговор
    Когато парите и властта останат единствената ценност така става, малуси за всички

    21:37 26.09.2026

  • 12 кабакрадев

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Станко":

    туй е то борбата с мафията и олигархията айде всички след мене!!!

    21:38 26.09.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Още рекет и скубане на стадото!
    Бонуса за застрахователите - малкуса за малоумните, които вярват, че ще спечелят нещо!

    Коментиран от #14

    21:39 26.09.2026

  • 14 защо са слагали бонус

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    можеше направо само малус за стадото?

    Коментиран от #16

    21:40 26.09.2026

  • 15 хихи

    5 0 Отговор
    и системата бонус малос, побългарихме в бонус фалос

    21:42 26.09.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "защо са слагали бонус":

    Нистаа колега, щото целта е да се вземе бонуса! После тоя бонус ще се разпредели, пък ще има благодарности, пък ще има назначени синчета и снахички по високи постове в застрахователните дружества, пък ще има бонусчета.... нистаа само с малус

    21:54 26.09.2026

  • 17 Кражбата и обира за тогава ли се отлага?

    5 0 Отговор
    Вие сте същата крадлива мафия като тиквата и шиши

    21:56 26.09.2026

  • 18 Застраховател

    3 0 Отговор
    За нас бонуса !
    За вас фалоса !

    21:57 26.09.2026

  • 19 инженер Гонзо

    0 0 Отговор
    Бонус за застрахователя,а м(ф)Алиса за водачите! Така е честно! Така е прогресивно! Така е в България!

    21:59 26.09.2026

  • 20 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    нещо задължително ще се определя свободно!?поредна малоумщина с чел грабеж...

    22:01 26.09.2026

  • 21 някой си

    4 0 Отговор
    Не знам защо Радев тръгна толкова рано да се замозаличава! Твори само тъпотии! Абсолютен безумец!

    22:01 26.09.2026

  • 22 трън

    0 0 Отговор
    колкото да не им се иска на застрахователите и те трябва да навържат компютрите един с друг и с всички европейски застрахователни и други държавни институции да вече няма да може да крадете и лъжите. само електронното правителство ще промени нрава рушетаджийски на дребния българин

    22:09 26.09.2026

  • 23 1616

    2 0 Отговор
    Радев е балон нищо не прави за народа както и Бойко не правеше,а Йотова няма да стане Президент заради анти народната политика на Радев само празни приказки от неговите министри и толкова,а цените никой не контролира

    22:12 26.09.2026

  • 24 Щъркел

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ВИС-2 🦁 завинаги":

    Жоро беше Кюстендилец , а не мяКедонец .
    Черешара му беше прякора ,ама ти от къде да ги знаеш тия неща .
    Айде тихичко стой ,да не те търсиме .

    22:26 26.09.2026

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