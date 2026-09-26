„Бонус-малус“ за „Гражданска отговорност“ тръгва през февруари

Системата „бонус-малус“ при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ се очаква да заработи през февруари 2027 г. Това заяви заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов.
Наредбите, които уреждат новия модел, са приети в края на август, но за практическото му прилагане е необходимо техническо време. Измененията са обнародвани и са влезли в сила на 25 август 2026 г.„Не е вярно твърдението, че системата ще предвижда само оскъпяване, без отстъпки“, заяви Пламен Данаилов.
По думите му обаче не може да се очаква „Гражданска отговорност“ да поевтинее за всички водачи. Идеята е цената да се определя по-ясно спрямо реалните застрахователни претенции, свързани с поведението на шофьора и причинените от него произшествия.
Застрахователите ще определят собствените си правила
Всяко застрахователно дружество ще има собствена политика за ценообразуване и за отчитане на историята на претенциите. Компаниите ще бъдат задължени да оповестят публично правилата, по които изчисляват цените, бонусите и евентуалното оскъпяване.
Данаилов очаква по-силна конкуренция за изрядните шофьори. Застрахователите ще могат да определят условията си така, че да привличат клиенти с по-добра история на щетите. Според заместник-председателя на КФН държавното регулиране на цените би било погрешен подход.
Системата ще използва данни за причинените щети. В нормативната уредба е предвидено историята на застрахователните претенции да се проследява за последните пет години чрез регистрите на Гаранционния фонд.
Шест месеца за подготовка на системите
Преди реалното прилагане на „бонус-малус“ трябва да бъдат адаптирани информационните системи. Гаранционният фонд разполага с тримесечен срок за необходимите промени, след което застрахователите имат още три месеца, за да свържат своите системи с фонда и да започнат да използват информацията за историята на щетите.
В някои държави от Европейския съюз подобен модел се прилага от десетилетия. При определянето на условията там могат да се разглеждат причинени застрахователни щети за период до 10 години назад.
Към момента не се очаква увеличение на цената на „Гражданска отговорност“ заради Гаранционния фонд. По думите на Данаилов промените в Кодекса за застраховането целят да улеснят и ускорят изплащането на обезщетенията на пострадалите чрез фонда, без да променят съществено режима.
Източници: bTV Новините
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВИС-2 🦁 завинаги
Коментиран от #4
21:23 26.09.2026
2 Отговорност
21:24 26.09.2026
3 Ура!
Да живей Радев!
Дамратдебилите, гласували за него!
21:24 26.09.2026
4 ВИС-2 🦁 завинаги
До коментар #1 от "ВИС-2 🦁 завинаги":Ама хубаво си живяхме, а?
Бяхме мъжкари и жените ни се лепяха също и парите ех хубав живот.
Слава на великия Жоро Илиев.
МАКЕДОНЕЦ Жоро Илиев!
Коментиран от #24
21:24 26.09.2026
5 с тоз бонус малус
21:25 26.09.2026
6 Браво
21:25 26.09.2026
7 Ами
за застрахованите - фалос :)
21:29 26.09.2026
8 При тия камери и истеричен контрол
21:32 26.09.2026
9 Коня у ряката
21:34 26.09.2026
10 Станко
Коментиран от #12
21:35 26.09.2026
11 Джон Джоунс
21:37 26.09.2026
12 кабакрадев
До коментар #10 от "Станко":туй е то борбата с мафията и олигархията айде всички след мене!!!
21:38 26.09.2026
13 ДрайвингПлежър
Бонуса за застрахователите - малкуса за малоумните, които вярват, че ще спечелят нещо!
Коментиран от #14
21:39 26.09.2026
14 защо са слагали бонус
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":можеше направо само малус за стадото?
Коментиран от #16
21:40 26.09.2026
15 хихи
21:42 26.09.2026
16 ДрайвингПлежър
До коментар #14 от "защо са слагали бонус":Нистаа колега, щото целта е да се вземе бонуса! После тоя бонус ще се разпредели, пък ще има благодарности, пък ще има назначени синчета и снахички по високи постове в застрахователните дружества, пък ще има бонусчета.... нистаа само с малус
21:54 26.09.2026
17 Кражбата и обира за тогава ли се отлага?
21:56 26.09.2026
18 Застраховател
За вас фалоса !
21:57 26.09.2026
19 инженер Гонзо
21:59 26.09.2026
20 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
22:01 26.09.2026
21 някой си
22:01 26.09.2026
22 трън
22:09 26.09.2026
23 1616
22:12 26.09.2026
24 Щъркел
До коментар #4 от "ВИС-2 🦁 завинаги":Жоро беше Кюстендилец , а не мяКедонец .
Черешара му беше прякора ,ама ти от къде да ги знаеш тия неща .
Айде тихичко стой ,да не те търсиме .
22:26 26.09.2026