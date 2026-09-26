„Бонус-малус“ за „Гражданска отговорност“ тръгва през февруари

Системата „бонус-малус“ при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ се очаква да заработи през февруари 2027 г. Това заяви заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов.

Наредбите, които уреждат новия модел, са приети в края на август, но за практическото му прилагане е необходимо техническо време. Измененията са обнародвани и са влезли в сила на 25 август 2026 г.

„Не е вярно твърдението, че системата ще предвижда само оскъпяване, без отстъпки“, заяви Пламен Данаилов.

По думите му обаче не може да се очаква „Гражданска отговорност“ да поевтинее за всички водачи. Идеята е цената да се определя по-ясно спрямо реалните застрахователни претенции, свързани с поведението на шофьора и причинените от него произшествия.

Застрахователите ще определят собствените си правила

Всяко застрахователно дружество ще има собствена политика за ценообразуване и за отчитане на историята на претенциите. Компаниите ще бъдат задължени да оповестят публично правилата, по които изчисляват цените, бонусите и евентуалното оскъпяване.

Данаилов очаква по-силна конкуренция за изрядните шофьори. Застрахователите ще могат да определят условията си така, че да привличат клиенти с по-добра история на щетите. Според заместник-председателя на КФН държавното регулиране на цените би било погрешен подход.

Системата ще използва данни за причинените щети. В нормативната уредба е предвидено историята на застрахователните претенции да се проследява за последните пет години чрез регистрите на Гаранционния фонд.

Шест месеца за подготовка на системите

Преди реалното прилагане на „бонус-малус“ трябва да бъдат адаптирани информационните системи. Гаранционният фонд разполага с тримесечен срок за необходимите промени, след което застрахователите имат още три месеца, за да свържат своите системи с фонда и да започнат да използват информацията за историята на щетите.

В някои държави от Европейския съюз подобен модел се прилага от десетилетия. При определянето на условията там могат да се разглеждат причинени застрахователни щети за период до 10 години назад.

Към момента не се очаква увеличение на цената на „Гражданска отговорност“ заради Гаранционния фонд. По думите на Данаилов промените в Кодекса за застраховането целят да улеснят и ускорят изплащането на обезщетенията на пострадалите чрез фонда, без да променят съществено режима.

Източници: bTV Новините