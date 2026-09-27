Отпадналите Мая и Бисер се завърнаха във "Фермата" на мястото на близначките Бакалови (ВИДЕО)

Първите отпаднали от "Фермата" Мая и Бисер направиха сензационно завръщане във формата, но още с прекрачването на портата предизвикаха напрежение. Стана ясно, че не всички са щастливи да ги видят отново, а някои даже ги посрещнаха на нож.

Двамата получиха втори шанс, след като Ивайла и Божидара Бакалови доброволно прекратиха участието си заради здравословни проблеми. Именно сестрите пожелаха местата им да бъдат дадени на Мая и Бисер – двойката, която самите те победиха на арената само дни по-рано, припомня Шоу Блиц.

Повечето фермери обаче посрещнаха завърналите се участници радушно и с шеги.

"Всеки иска градски отпуск", пошегуваха се в стопанството. Мая обаче веднага усети, че настроението далеч не е празнично за всички. И отбеляза, че появата им очевидно е развалила настроението на част от конкурентите им. По думите ѝ Румяна и Горан дори не я поздравили.

Особено остро реагираха Кристияна и Румяна, които очевидно не са забравили предишните си сблъсъци с Мая и Бисер, които бяха породени от избора на двойката за дуелисти. Двете отново коментираха решението на съперниците си да се възползват от предоставената възможност и да се върнат в риалитито.

Според тях, ако самите те бяха загубили битка и вече бяха напуснали „Фермата“, не биха приели подобен втори шанс. Така старото напрежение между двата лагера моментално се върна, а повторното влизане на Мая и Бисер може сериозно да размести отношенията и стратегиите в стопанството.

Докато едни пресмятаха как завръщането на двойката ще промени играта, Симона побърза да разкаже на Мая какво се е случило в нейно отсъствие. И темата беше повече от пикантна – влизането на ергена Виктор и любовният триъгълник, който се оформи около 20-годишната участничка.

Симона не скри пред Мая, че самата тя се чувства виновна за ситуацията между нея, Викторио и Виктор. Така Мая и Бисер едва успяха да се върнат във „Фермата“, а вече се озоваха насред старите вражди, новите лагери и любовните драми в стопанството.