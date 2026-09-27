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Отпадналите Мая и Бисер се завърнаха във "Фермата" на мястото на близначките Бакалови (ВИДЕО)

Отпадналите Мая и Бисер се завърнаха във "Фермата" на мястото на близначките Бакалови (ВИДЕО)

27 Септември, 2026 10:57 676 10

  • фермата-
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  • риалити шоу-
  • завръщане

Появата на двойката обаче никак не се хареса на някои

Отпадналите Мая и Бисер се завърнаха във "Фермата" на мястото на близначките Бакалови (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първите отпаднали от "Фермата" Мая и Бисер направиха сензационно завръщане във формата, но още с прекрачването на портата предизвикаха напрежение. Стана ясно, че не всички са щастливи да ги видят отново, а някои даже ги посрещнаха на нож.

Двамата получиха втори шанс, след като Ивайла и Божидара Бакалови доброволно прекратиха участието си заради здравословни проблеми. Именно сестрите пожелаха местата им да бъдат дадени на Мая и Бисер – двойката, която самите те победиха на арената само дни по-рано, припомня Шоу Блиц.

Повечето фермери обаче посрещнаха завърналите се участници радушно и с шеги.

"Всеки иска градски отпуск", пошегуваха се в стопанството. Мая обаче веднага усети, че настроението далеч не е празнично за всички. И отбеляза, че появата им очевидно е развалила настроението на част от конкурентите им. По думите ѝ Румяна и Горан дори не я поздравили.

Особено остро реагираха Кристияна и Румяна, които очевидно не са забравили предишните си сблъсъци с Мая и Бисер, които бяха породени от избора на двойката за дуелисти. Двете отново коментираха решението на съперниците си да се възползват от предоставената възможност и да се върнат в риалитито.

Според тях, ако самите те бяха загубили битка и вече бяха напуснали „Фермата“, не биха приели подобен втори шанс. Така старото напрежение между двата лагера моментално се върна, а повторното влизане на Мая и Бисер може сериозно да размести отношенията и стратегиите в стопанството.

Докато едни пресмятаха как завръщането на двойката ще промени играта, Симона побърза да разкаже на Мая какво се е случило в нейно отсъствие. И темата беше повече от пикантна – влизането на ергена Виктор и любовният триъгълник, който се оформи около 20-годишната участничка.

Симона не скри пред Мая, че самата тя се чувства виновна за ситуацията между нея, Викторио и Виктор. Така Мая и Бисер едва успяха да се върнат във „Фермата“, а вече се озоваха насред старите вражди, новите лагери и любовните драми в стопанството.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гордея

    12 1 Отговор
    Се, че не съм гледал нито един епизод от това извращение, а тези от снимката ми приличат на блеещ животински вид!

    11:10 27.09.2026

  • 3 очевидец

    7 0 Отговор
    Докато се борите за пари, за да си купите разни неща, огледайте се да не сте изгубили онези неща, които не се купуват с пари."

    11:12 27.09.2026

  • 4 виктория

    4 0 Отговор
    наглеци!!

    Коментиран от #5

    11:14 27.09.2026

  • 5 Кои

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "виктория":

    Бе, маце?

    11:14 27.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Те не са за радване

    2 0 Отговор
    Нали така?

    11:37 27.09.2026

  • 8 Моню Монев

    1 0 Отговор
    Тези са отпаднали отпадъци от свинефермата.

    11:55 27.09.2026

  • 9 Сценаристите си знаят работата

    0 0 Отговор
    Искам да кажа. Очаквам да вкарат и някоя участничка с ниска социална отговорност.

    11:56 27.09.2026

  • 10 Валентина

    0 0 Отговор
    Пpoмоция! 50 e пълнаа пppoгpaмa. 15 e caмо за cfиpka!

    0 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    12:14 27.09.2026