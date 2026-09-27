Отпадналите Мая и Бисер се завърнаха във "Фермата" на мястото на близначките Бакалови (ВИДЕО)

Първите отпаднали от "Фермата" Мая и Бисер направиха сензационно завръщане във формата, но още с прекрачването на портата предизвикаха напрежение. Стана ясно, че не всички са щастливи да ги видят отново, а някои даже ги посрещнаха на нож.
Двамата получиха втори шанс, след като Ивайла и Божидара Бакалови доброволно прекратиха участието си заради здравословни проблеми. Именно сестрите пожелаха местата им да бъдат дадени на Мая и Бисер – двойката, която самите те победиха на арената само дни по-рано, припомня Шоу Блиц.
Повечето фермери обаче посрещнаха завърналите се участници радушно и с шеги.
"Всеки иска градски отпуск", пошегуваха се в стопанството. Мая обаче веднага усети, че настроението далеч не е празнично за всички. И отбеляза, че появата им очевидно е развалила настроението на част от конкурентите им. По думите ѝ Румяна и Горан дори не я поздравили.
Особено остро реагираха Кристияна и Румяна, които очевидно не са забравили предишните си сблъсъци с Мая и Бисер, които бяха породени от избора на двойката за дуелисти. Двете отново коментираха решението на съперниците си да се възползват от предоставената възможност и да се върнат в риалитито.
Според тях, ако самите те бяха загубили битка и вече бяха напуснали „Фермата“, не биха приели подобен втори шанс. Така старото напрежение между двата лагера моментално се върна, а повторното влизане на Мая и Бисер може сериозно да размести отношенията и стратегиите в стопанството.
Докато едни пресмятаха как завръщането на двойката ще промени играта, Симона побърза да разкаже на Мая какво се е случило в нейно отсъствие. И темата беше повече от пикантна – влизането на ергена Виктор и любовният триъгълник, който се оформи около 20-годишната участничка.
Симона не скри пред Мая, че самата тя се чувства виновна за ситуацията между нея, Викторио и Виктор. Така Мая и Бисер едва успяха да се върнат във „Фермата“, а вече се озоваха насред старите вражди, новите лагери и любовните драми в стопанството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гордея
11:10 27.09.2026
3 очевидец
11:12 27.09.2026
4 виктория
Коментиран от #5
11:14 27.09.2026
5 Кои
До коментар #4 от "виктория":Бе, маце?
11:14 27.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Те не са за радване
11:37 27.09.2026
8 Моню Монев
11:55 27.09.2026
9 Сценаристите си знаят работата
11:56 27.09.2026
10 Валентина
0 8 7 8 1 8 8 1 9 0
12:14 27.09.2026