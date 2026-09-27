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Васил Михайлов остава в ареста заради искане от Гърция

Васил Михайлов остава в ареста заради искане от Гърция

27 Септември, 2026 10:40 598 8

  • васил михайлов-
  • европейска заповед за арест-
  • гръцки власти-
  • окръжен съд кюстендил-
  • задържане под стража

Присъдата му в България изтича след около 20 дни, но съдът в Кюстендил определи задържане под стража по европейска заповед за арест.

Васил Михайлов остава в ареста заради искане от Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Васил Михайлов няма да излезе автоматично от затвора, след като изтече присъдата му по старото дело. До края на наказанието му в затвора в Самораново са оставали около 20 дни, но Окръжният съд в Кюстендил вече определи спрямо него най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ по Европейска заповед за арест, издадена от Гърция.

Гръцките власти издирват Михайлов във връзка с наказателно производство за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. Според данните, представени пред българските власти, разследването е свързано и с кражба на лаптоп от автомобил и нападение над бизнесмен, при което са отнети документи и 5500 евро. Обвиненията са твърдения на гръцките власти и не представляват установена вина.

Определението на Окръжния съд в Кюстендил може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в София в тридневен срок. При обжалване заседанието е насрочено за 1 октомври. До произнасянето по процедурата Михайлов остава задържан, а въпросът за евентуалното му предаване на Гърция предстои да бъде разгледан от българския съд.

Как се стигна до задържането

Михайлов беше задържан на 22 май в столичния квартал „Свобода“, след като около година се укриваше от българските власти. В момента той изтърпява наказание по старо дело. Срокът му е намален с времето, прекарано в предварително задържане, което по закон се приспада от наложеното наказание.

„Това по-скоро е стечение на юридически обстоятелства, отколкото да представлява нещо, което е скандално“, коментира адвокат Димитър Марковски пред bTV. По думите му изтичането на присъдата е правен факт, формиран след приспадането на периода, през който Михайлов е бил задържан по досъдебното производство.

Какво може да последва

Според Марковски чисто юридически е възможно Михайлов да бъде освободен след изтичането на настоящото наказание. На практика обаче това е малко вероятно заради европейската заповед за арест и постановеното задържане под стража.

„Едно е де юре, друго е де факто. Де факто, според мен, няма как да излезе“, заяви Димитър Марковски.

Адвокатът посочи, че Михайлов има право да обжалва мярката си. Ако българският съд допусне предаването му, той ще бъде изправен пред гръцките власти по обвиненията, описани в европейската заповед за арест. Марковски уточни, че при евентуално доживотно наказание в Гърция и последващо адаптиране към българското законодателство горната граница според него би била 15 години лишаване от свобода.

Източници: bTV Новините, БНТ, Фокус


Кюстендил / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 как му изтича присъдата ???????

    13 0 Отговор
    тоя не трябва да излиза докато е жив

    10:50 27.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Минск

    4 0 Отговор
    Абе тука веднага ще го пуснат, ама в Гърция може да бере ядове. За въоръжен грабеж, като нищо ще му дадат 15 календара, а тати не може да се обади, да урежда нещата. Та ще трябва да искат да го върнат тука, след това да го помилват.

    10:58 27.09.2026

  • 6 Значи излиза

    1 0 Отговор
    Че 15 = 100,ако човек живее 100 г. Това е българското правосъдие...

    10:59 27.09.2026

  • 7 Възраждане

    1 0 Отговор
    Тоя го направете депутат от Прогресистка България или от Възраждане. Да се бие на трибуната.

    11:02 27.09.2026

  • 8 СПРАВЕДЛИВАТА ПРИСЪДА ....

    2 0 Отговор
    .....ЗА ТОВА ЛА НО Е ......ВИНКЕЛА У СРЕДАТА НА ГЛАВАТА..........!!!!!!!!!!!

    11:03 27.09.2026