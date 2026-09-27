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Голям успех в Бургас: за първи път в историята на спортните танци България има световни шампиони

Голям успех в Бургас: за първи път в историята на спортните танци България има световни шампиони

27 Септември, 2026 10:47 1 659 5

  • спортни танци-
  • кристиян дончев-
  • мартина кондаклиева-
  • бургас

Пред родна публика Дончев и Кондаклиева показаха своята класа, талант и спортен дух и станаха първи в конкуренцията на 25 двойки

Голям успех в Бургас: за първи път в историята на спортните танци България има световни шампиони - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За първи път в историята на спортните танци България има световни шампиони. Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева спечелиха златните отличия на Световното първенство за юноши старша възраст по десетте танца, което се състоя в Бургас, предаде БТА.

Организаторите са КСТ Бургас и КСТ Бургас 1975 с подкрепата на Община Бургас. За първи път в историята на спортните танци двата шампионата се провеждат едновременно в рамките на едно грандиозно събитие.

Пред родна публика Дончев и Кондаклиева показаха своята класа, талант и спортен дух и станаха първи в конкуренцията на 25 двойки от 25 държави.

Втората българска двойка Артур Власенко и Ивелина Карчева завоюваха бронзовите медали на Европейското първенство на WDSF по стандартни танци до 21 години, което също беше в Бургас. В тази категория участваха 39 двойки от 19 страни.

Днес надпреварата в Бургас ще продължи с международен турнир по спортни танци. Регистрираните участници в двата състезателни дни надхвърлят 400.


Бургас / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 незнайко

    3 0 Отговор
    Разбира се, ние БЪЛГАРИТЕ сме добри в танците и можем да танцуваме под сякаква свирка !

    11:19 27.09.2026

  • 3 Доротея

    0 1 Отговор
    Не знам спортни или танци, като танци! Дороти се наслаждава на София Сабуриду - Пабло Инса, Фернандо- Хорхе - Алесандра Балдаке, Гизела Натоли, Загоруйченко - Рикардо Коки...!

    11:20 27.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чума

    0 0 Отговор
    Буржуазни отживелици! Добър пример за фригидност! Най вече при балетистите с тия плътни трика...

    11:45 27.09.2026

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