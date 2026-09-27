Бенчев: Пропан-бутанът може да поевтинее с 4-5 цента

Пропан-бутанът може да поевтинее с около 4-5 цента, заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в ефира на bTV. Средната цена на горивото на колонка в момента е около 69 цента.

Точният размер на промяната ще зависи от новата котировка, тъй като пропан-бутанът се котира на месечна база, за разлика от останалите основни горива.

„Очакваме поевтиняване в рамките, може би, на 4-5 цента“.

Бенчев коментира и започналите проверки на Комисията за защита на потребителите по бензиностанциите за необосновано поскъпване на горивата. По думите му компаниите предоставят необходимите документи, включително данни за цените, на които купуват и продават горивата.

Председателят на БПГА посочи, че според него маржът на бензиностанциите е между 10 и 15 цента. В него влизат разходи за дистрибуция, заплати, електричество, поддръжка и други дейности, свързани с експлоатацията на обектите.

По-високите разходи оскъпяват доставките

По представени в ефира данни цените на горивата в България са се увеличили с 34,5% през последната година. Според Бенчев една от основните причини е ситуацията в Черно море, която е довела до значително поскъпване на застраховките и превоза на суров петрол.

Той даде пример с котировка от 104 долара за барел „Брент“, към която според него трябва да се добавят още 20-25 долара за барел за покриване на свързаните разходи.

България е сред държавите в Европейския съюз с най-ниски цени на горивата, но производствените цени са близки до европейските, каза Бенчев.

Капацитетът на рафинерията остава фактор

Според председателя на БПГА забраната за износ е един от факторите, които влияят върху работата на рафинерията и я принуждават да работи на по-нисък капацитет. Възстановяването на износа би могло да позволи по-пълно натоварване на производството.

„Когато рафинерията работи на максимален капацитет, цените на продукцията са по-ниски“.

Бенчев очаква това да има благоприятен ефект и за крайните потребители в България. Той каза още, че мерките на властта, сред които помощи за определени сектори и подкрепа за най-уязвимите групи, са били консултирани с бранша.

По повод появилото се име на Тод Боули като потенциален купувач на „Лукойл“ Бенчев заяви, че не може да коментира конкретния кандидат. По думите му за петролния сектор е важно евентуалният нов собственик да има опит в бизнеса и да може да осигури необходимите инвестиции.

Източници: БТВ Новините