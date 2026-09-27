Бенчев: Пропан-бутанът може да поевтинее с 4-5 цента

Пропан-бутанът може да поевтинее с около 4-5 цента, заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в ефира на bTV. Средната цена на горивото на колонка в момента е около 69 цента.
Точният размер на промяната ще зависи от новата котировка, тъй като пропан-бутанът се котира на месечна база, за разлика от останалите основни горива.„Очакваме поевтиняване в рамките, може би, на 4-5 цента“.
Бенчев коментира и започналите проверки на Комисията за защита на потребителите по бензиностанциите за необосновано поскъпване на горивата. По думите му компаниите предоставят необходимите документи, включително данни за цените, на които купуват и продават горивата.
Председателят на БПГА посочи, че според него маржът на бензиностанциите е между 10 и 15 цента. В него влизат разходи за дистрибуция, заплати, електричество, поддръжка и други дейности, свързани с експлоатацията на обектите.
По-високите разходи оскъпяват доставките
По представени в ефира данни цените на горивата в България са се увеличили с 34,5% през последната година. Според Бенчев една от основните причини е ситуацията в Черно море, която е довела до значително поскъпване на застраховките и превоза на суров петрол.
Той даде пример с котировка от 104 долара за барел „Брент“, към която според него трябва да се добавят още 20-25 долара за барел за покриване на свързаните разходи.
България е сред държавите в Европейския съюз с най-ниски цени на горивата, но производствените цени са близки до европейските, каза Бенчев.
Капацитетът на рафинерията остава фактор
Според председателя на БПГА забраната за износ е един от факторите, които влияят върху работата на рафинерията и я принуждават да работи на по-нисък капацитет. Възстановяването на износа би могло да позволи по-пълно натоварване на производството.„Когато рафинерията работи на максимален капацитет, цените на продукцията са по-ниски“.
Бенчев очаква това да има благоприятен ефект и за крайните потребители в България. Той каза още, че мерките на властта, сред които помощи за определени сектори и подкрепа за най-уязвимите групи, са били консултирани с бранша.
По повод появилото се име на Тод Боули като потенциален купувач на „Лукойл“ Бенчев заяви, че не може да коментира конкретния кандидат. По думите му за петролния сектор е важно евентуалният нов собственик да има опит в бизнеса и да може да осигури необходимите инвестиции.
Източници: БТВ Новините
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аоо!
Ей го на, Мунчовците правят грандиозни намаления за народа! Акциза е почти половината от цялата цена! Както го премахнат, за вас пет цента, ий........ познайте кой ще краде останалите тридесет!
Коментиран от #6
10:43 27.09.2026
2 Валентина
0 8 7 8 1 8 8 1 9 0
Коментиран от #4
10:44 27.09.2026
3 И тоя
10:47 27.09.2026
4 Марш
До коментар #2 от "Валентина":Ма, обратен!
10:49 27.09.2026
5 Хм...
10:56 27.09.2026
6 Ахъм
До коментар #1 от "Аоо!":Акцизът в България е сред най-ниските в ЕС. Така само храним руснаците, които не се колебаят да продават скъпо, защото крайната цена пак изглежда по-ниска в сравнение с другите държави в Европа. Уж има дерогация, евтин петрол, а цените им са високи, ори това без да плащат данъци у нас.
Коментиран от #9
10:59 27.09.2026
7 Перо
Коментиран от #8
11:02 27.09.2026
8 Хех
До коментар #7 от "Перо":Ти да си видял намаление на потреблението на горива? Българинът си кара колата, баровец е. Щом се купува, значи цената е приемлива.
Коментиран от #12
11:04 27.09.2026
9 Е, браво!
До коментар #6 от "Ахъм":Тогава иди на протести да ти вдигнат акциза!
Коментиран от #10
11:05 27.09.2026
10 Ахъм
До коментар #9 от "Е, браво!":Аз протестирам като не зареждам в трибуквени бензиностанции, които имат картелно поведение. Горивото идва основно от лук, но поне не давам пари на бизнеса им на дребно, нито стотинка за тези, които не плащат данъци в страната ни.
11:09 27.09.2026
11 5 цента
11:11 27.09.2026
12 Перо
До коментар #8 от "Хех":Хората ходят на работа и нямат избор! Много хора, които работят в София пътуват всеки ден от провинцията! Налага им се да се лишават от други неща за да посрещнат допълнителния разход, винаги ще ползват кола, независимо от цената!
11:13 27.09.2026