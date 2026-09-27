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Бенчев: Пропан-бутанът може да поевтинее с 4-5 цента
  Тема: Икономика

Бенчев: Пропан-бутанът може да поевтинее с 4-5 цента

27 Септември, 2026 10:39 374 12

  • пропан-бутан-
  • цени на горивата-
  • светослав бенчев-
  • рафинерия-
  • лукойл

Точният размер на промяната ще зависи от новата месечна котировка на горивото. Председателят на БПГА коментира и цените на горивата, проверките по бензиностанциите и работата на рафинерията.

Бенчев: Пропан-бутанът може да поевтинее с 4-5 цента - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пропан-бутанът може да поевтинее с около 4-5 цента, заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в ефира на bTV. Средната цена на горивото на колонка в момента е около 69 цента.

Точният размер на промяната ще зависи от новата котировка, тъй като пропан-бутанът се котира на месечна база, за разлика от останалите основни горива.

„Очакваме поевтиняване в рамките, може би, на 4-5 цента“.

Бенчев коментира и започналите проверки на Комисията за защита на потребителите по бензиностанциите за необосновано поскъпване на горивата. По думите му компаниите предоставят необходимите документи, включително данни за цените, на които купуват и продават горивата.

Председателят на БПГА посочи, че според него маржът на бензиностанциите е между 10 и 15 цента. В него влизат разходи за дистрибуция, заплати, електричество, поддръжка и други дейности, свързани с експлоатацията на обектите.

По-високите разходи оскъпяват доставките

По представени в ефира данни цените на горивата в България са се увеличили с 34,5% през последната година. Според Бенчев една от основните причини е ситуацията в Черно море, която е довела до значително поскъпване на застраховките и превоза на суров петрол.

Той даде пример с котировка от 104 долара за барел „Брент“, към която според него трябва да се добавят още 20-25 долара за барел за покриване на свързаните разходи.

България е сред държавите в Европейския съюз с най-ниски цени на горивата, но производствените цени са близки до европейските, каза Бенчев.

Капацитетът на рафинерията остава фактор

Според председателя на БПГА забраната за износ е един от факторите, които влияят върху работата на рафинерията и я принуждават да работи на по-нисък капацитет. Възстановяването на износа би могло да позволи по-пълно натоварване на производството.

„Когато рафинерията работи на максимален капацитет, цените на продукцията са по-ниски“.

Бенчев очаква това да има благоприятен ефект и за крайните потребители в България. Той каза още, че мерките на властта, сред които помощи за определени сектори и подкрепа за най-уязвимите групи, са били консултирани с бранша.

По повод появилото се име на Тод Боули като потенциален купувач на „Лукойл“ Бенчев заяви, че не може да коментира конкретния кандидат. По думите му за петролния сектор е важно евентуалният нов собственик да има опит в бизнеса и да може да осигури необходимите инвестиции.

Източници: БТВ Новините


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аоо!

    7 0 Отговор
    Много бе!?
    Ей го на, Мунчовците правят грандиозни намаления за народа! Акциза е почти половината от цялата цена! Както го премахнат, за вас пет цента, ий........ познайте кой ще краде останалите тридесет!

    Коментиран от #6

    10:43 27.09.2026

  • 2 Валентина

    2 2 Отговор
    Пpoмоция! 50 e пълнаа пppoгpaмa. 15 e caмо за cfиpka!

    0 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    Коментиран от #4

    10:44 27.09.2026

  • 3 И тоя

    4 0 Отговор
    И тоя котира котките. Само да лъжат и крадат. Това е прогресовното днес. Това е прогресивната политическа линия.

    10:47 27.09.2026

  • 4 Марш

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Валентина":

    Ма, обратен!

    10:49 27.09.2026

  • 5 Хм...

    1 0 Отговор
    Плаща ли лук данък печалба при такива обороти? Или парите пак отиват при швейцарското им дружество?

    10:56 27.09.2026

  • 6 Ахъм

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Аоо!":

    Акцизът в България е сред най-ниските в ЕС. Така само храним руснаците, които не се колебаят да продават скъпо, защото крайната цена пак изглежда по-ниска в сравнение с другите държави в Европа. Уж има дерогация, евтин петрол, а цените им са високи, ори това без да плащат данъци у нас.

    Коментиран от #9

    10:59 27.09.2026

  • 7 Перо

    2 0 Отговор
    Цяла Европа взима мерки за намаляване на цената на всички горива с таван на цените или намаляване на акцизи и данъци за да не се отрази на цените по веригата, само в БГ ще намалят цената на най-малко и най-евтина гориво като газа! Колко процента от транспорта в търговията и производството заема газа и как ще се стопират цените по веригата? Пълна простотия!

    Коментиран от #8

    11:02 27.09.2026

  • 8 Хех

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Перо":

    Ти да си видял намаление на потреблението на горива? Българинът си кара колата, баровец е. Щом се купува, значи цената е приемлива.

    Коментиран от #12

    11:04 27.09.2026

  • 9 Е, браво!

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ахъм":

    Тогава иди на протести да ти вдигнат акциза!

    Коментиран от #10

    11:05 27.09.2026

  • 10 Ахъм

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Е, браво!":

    Аз протестирам като не зареждам в трибуквени бензиностанции, които имат картелно поведение. Горивото идва основно от лук, но поне не давам пари на бизнеса им на дребно, нито стотинка за тези, които не плащат данъци в страната ни.

    11:09 27.09.2026

  • 11 5 цента

    0 0 Отговор
    Алчност с перо не се лекува, започва се с гьостерица и няма ограничение после.

    11:11 27.09.2026

  • 12 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хех":

    Хората ходят на работа и нямат избор! Много хора, които работят в София пътуват всеки ден от провинцията! Налага им се да се лишават от други неща за да посрещнат допълнителния разход, винаги ще ползват кола, независимо от цената!

    11:13 27.09.2026