Всеки адрес може да получи 8-символен пощенски код

Всеки адресируем обект в България може да получи собствен 8-символен пощенски код. Проектът на Комисията за регулиране на съобщенията запазва досегашния четирицифрен код, а към него добавя още четири буквено-цифрени символа за конкретен имот или самостоятелен обект.

Предложението все още не е окончателно. КРС е открила обществено обсъждане, което продължава до 16 октомври 2026 г. След това комисията трябва да оцени постъпилите становища. Очаква се правилата да бъдат приети от Министерския съвет и да влязат в сила в началото на 2027 г.

Как ще изглежда новият код

Първите четири цифри ще останат свързани с досегашния пощенски код на населеното място или района. Допълнителните четири знака ще индивидуализират конкретния адрес. За сградата на Националния дворец на културата в София например е посочен кодът 1463 4МСА.

Последната част ще се генерира чрез математическа формула. Предвижда се да се използват букви от българската азбука, които визуално съвпадат със символи от латиницата, подобно на практиката при регистрационните номера на автомобилите. Според КРС комбинациите ще бъдат над седем милиарда.

Проверка с адрес, кадастър или координати

„С новия модел пощенски кодове можем да създадем над седем милиарда такива кодове“, заявяват от Комисията за регулиране на съобщенията.

Новият код ще може да се проверява чрез адрес, кадастрален номер или географски координати. Предвижда се всички комбинации да бъдат включени в специален Национален регистър на пощенските кодове.

„Тези 4 символа, които са буквено-цифрена комбинация, има всичко необходимо, за да се опише точката за достъп на съответния куриер или пощенски оператор“, казва председателят на КРС инж. Иван Димитров. По думите му към кода ще бъдат свързани и GPS координати, които да насочват доставчика до точното място.

Според регулатора промяната трябва да подобри адресирането, обработката и маршрутизирането на пощенските и куриерските пратки. „Български пощи“ и част от основните спедиторски оператори са отказали коментар пред bTV.

Личните документи няма да се сменят

Въвеждането на новия код няма да изисква подмяна на лични карти, паспорти или други лични документи. От КРС посочват, че системата не е предназначена за събиране и обработване на лични данни, а за организация на доставките до конкретна точка.

Източници: bTV Новините

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