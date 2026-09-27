Данъчна реформа, МРЗ и 3% дефицит: решенията от седмицата

Данъчна реформа, неизвестен засега размер на минималната работна заплата и цел за бюджетен дефицит до 3% през 2027 г. бяха сред водещите теми в политическия и икономическия дневен ред. Паралелно с това цените на горивата продължиха да се повишават, а управляващите обявиха мерки срещу рисковете при бързите кредити и хазарта.

На 25 октомври България ще избира президент и вицепрезидент. В окончателната надпревара участват 27 кандидатпрезидентски двойки. Първоначално регистрираните в Централната избирателна комисия листи са били 28, но регистрацията на Явор Генов и Максим Велков е заличена заради недостатъчен брой валидни подписи. Предизборната кампания започна на 25 септември и ще приключи на 23 октомври.

Какво включва данъчната реформа

Правителството предложи облагане на свръхпечалбите на банки, дружества за бързи кредити, застрахователи, търговски вериги и телекомуникационни оператори. Предложената ставка е 33%, като постъпленията трябва да подпомогнат разширяването на данъчните облекчения за деца.

Годишната данъчна основа на родители с едно дете ще може да бъде намалявана с 5000 евро. Предвиждат се по-високи облекчения и за семейства с две или три деца, както и за деца с увреждания. Ново облекчение ще позволява приспадане на разходи за езикови, образователни и спортни занимания, при лимит от 2000 евро и документално доказване на посещението.

„Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване“, заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Според нея по-ниските цени и такси биха ограничили възможността дружествата да формират свръхпечалба.

Ваучери, имоти и бюджетен дефицит

Промените предвиждат ваучерите за храна да бъдат до 200 евро преди облагане. След предложения 7% налог служителят би получавал 186 евро.

Планирано е и поетапно увеличение на данъчните оценки на имотите с 30% през 2027 г., 35% през 2028 г. и още 35% през 2029 г. Заместник-министър Петкова посочи, че целта е за три години да се достигне общо увеличение от 100%. По-високите оценки ще се отразят върху данъка върху имотите, но не и върху такса „смет“.

Премиерът Румен Радев заяви, че правителството се стреми бюджетът за 2027 г. да бъде в рамките на 3% дефицит. Финансовият министър Гълъб Донев каза, че данъците няма да бъдат увеличавани и че кабинетът ще разчита на засилен фискален контрол и мерки срещу измамите с ДДС.

Минималната заплата остава без окончателен размер

Размерът на минималната работна заплата за 2027 г. все още не е определен. Междуведомствена работна група към Министерството на финансите трябваше да подготви нов механизъм за изчисляването ѝ, след което да започнат обсъжданията по проектобюджета за следващата година.

Синдикатите настояват за конкретен размер, който да бъде икономически обоснован и социално приемлив. КТ „Подкрепа“ предложи диапазон между 692 и 750 евро, а КНСБ определи 700 евро като необходим размер според действащите правила.

Горива, бързи кредити и хазарт

През седмицата дизелът поскъпна с 3 евроцента, а бензинът с 1 евроцент за литър. Цените достигнаха до около 1,95 евро за литър дизел и до 1,70 евро за литър бензин. Представители на сектора предупредиха, че увеличенията може да продължат.

Управляващите обявиха намерение да ограничат отпускането на бързи кредити на хазартно зависими лица и да въведат допълнителни правила за сектора. Предвижда се и по-цялостна реформа в хазарта, която да не се ограничава само до рекламата.

Източници: БНР