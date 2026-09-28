Мисия на МВФ започва срещи в България

Екип на Международния валутен фонд (МВФ) започва мисия в България. Посещението ще продължи до 2 октомври, а екипът е ръководен от Фабиан Борнхорст, съобщи Българското национално радио.

По време на мисията експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на Българската народна банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни. Разговорите ще бъдат посветени на текущите икономически и финансови развития в България.

Редовен диалог с фонда

Посещението е част от регулярния ангажимент на МВФ за наблюдение и диалог с държавите членки. България е член на фонда от 25 септември 1990 г.

Фабиан Борнхорст вече ръководи мисия на МВФ в България през септември 2025 г. Тогава екипът проведе консултация по член IV, която включваше разговори с представители на властите, Българската народна банка, бизнеса и други организации.

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Това беше оценката на екипа на МВФ в заключителното изявление след мисията през 2025 г. Предстоящите разговори ще дадат възможност на фонда да обсъди с българските институции актуалната икономическа и финансова ситуация в страната.

Източници: БНР