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Мисия на МВФ започва срещи в България
  Тема: Икономика

Мисия на МВФ започва срещи в България

28 Септември, 2026 04:57 434 0

  • мвф-
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Екипът, ръководен от Фабиан Борнхорст, ще разговаря с правителството, БНБ, бизнеса и други заинтересовани страни до 2 октомври.

Мисия на МВФ започва срещи в България - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Екип на Международния валутен фонд (МВФ) започва мисия в България. Посещението ще продължи до 2 октомври, а екипът е ръководен от Фабиан Борнхорст, съобщи Българското национално радио.

По време на мисията експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на Българската народна банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни. Разговорите ще бъдат посветени на текущите икономически и финансови развития в България.

Редовен диалог с фонда

Посещението е част от регулярния ангажимент на МВФ за наблюдение и диалог с държавите членки. България е член на фонда от 25 септември 1990 г.

Фабиан Борнхорст вече ръководи мисия на МВФ в България през септември 2025 г. Тогава екипът проведе консултация по член IV, която включваше разговори с представители на властите, Българската народна банка, бизнеса и други организации.

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Това беше оценката на екипа на МВФ в заключителното изявление след мисията през 2025 г. Предстоящите разговори ще дадат възможност на фонда да обсъди с българските институции актуалната икономическа и финансова ситуация в страната.

Източници: БНР


София / България
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