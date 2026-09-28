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Великобритания национализира Avanti West Coast

Великобритания национализира Avanti West Coast

28 Септември, 2026 05:04, обновена 28 Септември, 2026 05:05 468 2

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  • национализация-
  • великобритания-
  • гара юстън

Правителството ще поеме контрола над железопътните услуги след изтичането на договора с частния оператор. Предвиждат се инвестиции за инфраструктурата, гарите и по-надеждни разписания.

Великобритания национализира Avanti West Coast - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителството на Великобритания ще прехвърли услугите на железопътния оператор Avanti West Coast в публична собственост на 7 март 2027 г. Решението ще влезе в сила в края на действащия договор с частния оператор и е част от плана на лейбъристкото правителство за връщане на железопътните услуги под държавен контрол.

Министърът на транспорта Хайди Александър обвърза промяната с дългогодишни проблеми по линията, сред които отменени влакове, закъснения и ограничения по инфраструктурата.

„Години наред слушаме разкази за незадоволителното представяне на Avanti, а пътниците плащат цената. Стига толкова“, заяви Александър.

Avanti West Coast обслужва ключови маршрути по West Coast Main Line, свързващи Лондон с Бирмингам, Манчестър, Ливърпул и градове в Шотландия. В момента операторът се управлява от съвместно дружество на британската FirstGroup и италианската Trenitalia.

Инвестиции по линията и на гара Юстън

Преходът към публична собственост ще бъде съпроводен от план за подобряване на услугите. Правителството ще отпусне допълнителни 10 милиона британски лири за поддръжка на електрозахранването и сигнализацията. Средствата се добавят към вече планираните 840 милиона лири за обновяване на инфраструктурата по West Coast Main Line.

Предвиждат се и промени в разписанията с цел по-бързи и по-надеждни пътувания, особено по връзките от и към Манчестър. Правителството заявява, че ще бъде подобрен и безжичният интернет във влаковете.

Лондонската гара Юстън ще получи 50 милиона британски лири за обновяване през следващите три години. От тях 11 милиона лири ще бъдат насочени към допълнителни места за сядане, по-добри чакални и обновени тоалетни. Други гари по линията ще получат общо 10 милиона лири до края на 2027 г.

Проблеми с разписанията преди национализацията

През юли Avanti West Coast съкрати с около 38 дневни влака разписанието по някои от най-натоварените летни маршрути за период от шест седмици. Мярката засегна връзките между Лондон и Бирмингам, Ливърпул и Манчестър. Обичайно операторът изпълнява около 248 дневни услуги по West Coast Main Line, посочва „Индипендънт“.

Анди Мелърс, управляващ директор на Avanti West Coast, заяви, че компанията ще работи с правителството през следващите месеци за плавното прехвърляне на услугите. Той посочи обновяването на влаковете Pendolino и въвеждането на новите композиции Evero сред направените от оператора подобрения.

След национализацията на Avanti West Coast сред големите оператори, които ще останат извън публичния сектор, ще бъдат CrossCountry и East Midlands Railway. Паралелно с това британският парламент разглежда законопроекта за Railways Bill, който предвижда създаването на публичната структура Great British Railways, обединяваща управлението на железопътната инфраструктура и пътническите услуги.

Източници: Ай Ти Ви Нюз, Индипендънт


Великобритания
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