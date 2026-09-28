Предлагат още 150 млн. евро държавен дълг

Още 150 милиона евро държавен дълг ще бъдат предложени на аукцион чрез държавни ценни книжа, съобщи Българската народна банка. Емисията е със срок от пет години, фиксиран годишен лихвен процент от 2,75% и падеж на 28 януари 2031 г.

Аукционът е за допълнителни количества от емисия BG 20 301 26 119, издадена на 28 януари 2026 г. Плащането за одобреното количество е насрочено за 30 септември. Министерството на финансите си запазва правото да отхвърли всички или част от подадените поръчки, както и да одобри различен от предварително обявения обем.

Досега са поети 1,605 млрд. евро на вътрешния пазар

„Министерството на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното“, посочва БНБ в условията на аукциона.

От началото на годината България е поела 1,605 милиарда евро нов дълг на вътрешния пазар, а чрез международните капиталови пазари са привлечени още 2,5 милиарда евро, съобщи Българското национално радио. Ако бъде одобрено цялото предложено количество от 150 милиона евро, вътрешният дълг, поет чрез аукциони на ДЦК през годината, би достигнал 1,755 милиарда евро.

Така общият размер на посочения в съобщението нов дълг би достигнал 4,255 милиарда евро, като тази сума включва вътрешното и външното финансиране и е изчислена при пълно пласиране на новото количество.

Лимитът за новия дълг е 10,1 млрд. евро

Според бюджета за 2026 г. максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10,1 милиарда евро. В тази рамка влизат както операциите на вътрешния пазар, така и заемите от международните капиталови пазари.

Очаква се държавният дълг към края на годината да достигне 37,7 милиарда евро, или 30,1% от брутния вътрешен продукт. Предстоящият аукцион ще увеличи поетия дълг само ако Министерството на финансите одобри постъпилите поръчки.

Източници: БНР