Имаше ли право Украйна да предаде севернокорейските пленници?

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Украйна е предала на Южна Корея двама севернокорейски военнослужещи, пленени, докато са воювали на страната на Русия срещу Украйна. Сега те се намират в Южна Корея, където предстоят разпити, проверки за сигурност и оценка дали ще получат закрила и ще започнат процедура по заселване.

Ройтерс съобщи, че южнокорейските власти се очаква първо да установят самоличността на двамата, причините за напускането на Северна Корея и евентуалните рискове за сигурността. Южнокорейското Министерство на обединението заяви, че случаят ще бъде разгледан според действащото законодателство и установената практика.

Това вероятно означава прилагане на закона за защита и подпомагане на заселването на севернокорейски бежанци. По тази процедура Националната разузнавателна служба извършва проверка, а временната закрила може да продължи до 90 дни. Срокът може да бъде удължен при непреодолими обстоятелства.

Каква информация могат да дадат

Военният опит на двамата пленници може да доведе до по-подробни разпити за подготовката на севернокорейските войски, техния потенциал и участието им във войната на Русия срещу Украйна.

Южнокорейският депутат от опозицията Ю Йон-Вон, който се е срещнал с тях в Украйна през февруари 2025 г., заяви, че двамата са служили в специални части на Северна Корея. По думите му продължителната изолация и несигурността по време на задържането вероятно са се отразили на психическото им състояние. Очаква се да бъде извършена и оценка на физическото им здраве.

Неяснота около статута и правното основание

Основният правен въпрос е дали Украйна е имала право да предаде военнослужещите на трета държава и дали това автоматично прекратява статута им на военнопленници. Южна Корея и Украйна не са публикували правното основание за операцията, посочва Ройтерс.

Третата Женевска конвенция предвижда военнопленниците да бъдат освободени и репатрирани без забавяне след края на активните бойни действия. Международният комитет на Червения кръст уточнява, че до окончателното освобождаване и репатриране те запазват защитата си по конвенцията. Документът обаче не изключва по-ранно освобождаване или настаняване в неутрална държава при определени условия.

„В хуманитарното право и правото в областта на правата на човека има достатъчно основания тези военнопленници да бъдат прехвърлени в трета държава по техен избор, ако тази държава е готова да ги приеме“, заяви Питър Уорд, научен сътрудник в института „Седжон“.

Професорът от Корейския университет Ли Шин-ва предупреди, че случаят може да доведе до правни и дипломатически спорове. Причината е различното третиране на Северна Корея в международното право и позицията на Южна Корея, която разглежда севернокорейците като свои граждани.

Връщането в Северна Корея

Връщането на двамата в Северна Корея би било недопустимо, ако съществува реална опасност от изтезания, преследване или други тежки нарушения на човешките им права. Ройтерс посочва, че и двамата многократно са заявявали желание да заминат за Южна Корея, включително в интервюта и по време на срещата си с Ю Йон-Вон.

След приключването на проверките южнокорейските власти трябва да решат дали ще им предоставят закрила и какъв ще бъде окончателният им статут. Към момента не е обявен публичен график за приключване на процедурата.

Източници: Ройтерс, УНИАН