Алекперов пръв по дивиденти в Русия: Основателят на „Лукойл“ добавил $1,26 млрд за 2025 г.

Вагит Алекперов отново оглави класацията на Forbes за руснаците с най-големи дивидентни доходи. Свързани с основателя и най-голям акционер на „Лукойл“ лица и компании са получили общо 106,2 млрд. рубли дивиденти за 2025 г. Алекперов се връща на първото място, след като година по-рано бе изпреварен от съсобственика на „Северстал“ Алексей Мордашов.

Второто място заема Леонид Михелсон с 87,1 млрд. рубли, а трети е Генадий Тимченко със 75,1 млрд. рубли. При двамата Forbes отчита основно косвени дивиденти – средства, изплатени на холдингови дружества, контролирани от бизнесмените. В челната петица са още Игор Кесаев с 40,5 млрд. рубли и Михаил Фридман с 39,5 млрд. рубли.

По-малко дивиденти при по-широка класация

Тазгодишният списък включва 75 души, докато предишните издания са обхващали 50 участници. Въпреки разширяването общият размер на изплатените дивиденти е намалял до 1,194 трлн. рубли спрямо 1,769 трлн. рубли година по-рано.

Forbes свързва спада с високите лихви, които увеличават разходите на компаниите по кредитите, с укрепването на рублата и с по-ниските цени на редица суровини. В методиката са включени както директно получени дивиденти, така и плащания към контролирани холдинги и други свързани структури.

Китай разширява данъчния натиск

Паралелно с това Китай засилва кампанията си за събиране на данъци от свръхбогати граждани и големи компании. Според Bloomberg китайските власти са насочили внимание към офшорни тръстове, чрез които богати семейства държат акции, недвижими имоти и други активи извън страната.

Новите правила предвиждат 20-процентно облагане на увеличението на стойността на активите при прехвърлянето им в офшорен тръст, както и на доходите, генерирани от тези структури. Изискванията обхващат операции от началото на 2023 г., като задълженията трябва да бъдат декларирани в срок от 90 дни.

Данъчни служби в Шанхай, Дзянсу и Шънджън са поискали подробна информация за доходи от дивиденти и продажба на акции. Особено внимание се отделя на капитала на китайски граждани в Хонконг, който е един от основните центрове за управление на средства, изнесени от континенталната част на страната.

„Това е само върхът на айсберга и може да последват още ограничителни мерки“, е заявил пред Bloomberg данъчният консултант Патрик Йип, описвайки реакциите на свои клиенти.

Кампанията вече засяга и корпоративния сектор. По оценка на Bloomberg през първите шест месеца на 2026 г. повече от 100 публични китайски компании са получили данъчни доначисления или санкции за просрочени плащания на обща стойност около 7,7 млрд. юана. Властите обвързват засиления контрол с необходимостта да увеличат бюджетните приходи и да ограничат изтичането на капитали.

Източници: Forbes, Блумбърг, РБК