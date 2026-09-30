Тръмп обявява 54 млрд. долара за LNG, ОПЕК+ без промяна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да обяви инвестиционна програма на Южна Корея за около 200 млрд. долара, включително ангажимент от 54 млрд. долара за дълго отлагания проект за втечнен природен газ в Аляска. Съобщението трябва да бъде направено в Белия дом и е част от по-широко споразумение между Вашингтон и Сеул.

Bloomberg съобщава, че южнокорейската програма е първото практическо насочване на средства по договореност, според която Сеул е поел ангажимент за общо 350 млрд. долара инвестиции в САЩ. От тях 150 млрд. долара са предназначени за корабостроене, а други 200 млрд. долара - за стратегически проекти в енергетиката и промишлеността.

Проектът в Аляска все още е в процес на договаряне

Alaska LNG предвижда изграждането на газопровод с дължина около 1287 километра от богатия на природен газ Северен склон на Аляска до южната част на щата. Там газът трябва да бъде втечняван и изнасян основно към азиатски пазари. Проектът се разработва от частната американска компания Glenfarne Group.

Ройтерс съобщи, че администрацията на Тръмп може да насочи около 54 млрд. долара от южнокорейския пакет към LNG съоръжението и други големи американски проекти. В същото време южнокорейското правителство по-рано е определило проекта в Аляска като въпрос, който изисква допълнителни консултации. Това оставя неясно дали подготвяното съобщение представлява окончателно инвестиционно решение или политическо обявяване на бъдеща финансова рамка.

ОПЕК+ вероятно ще запази квотите за ноември

На петролния пазар ключови страни от ОПЕК+ вероятно ще се придържат към досегашната си производствена политика. Според Bloomberg двама делегати очакват Саудитска Арабия, Русия и останалите основни участници да запазят целите за добив без промяна през ноември. Окончателното решение ще бъде обсъдено на видеоконференция на 4 октомври.

На 6 септември седемте страни, които участват в месечните решения - Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, - вече решиха да запазят производството за октомври на равнището от септември. В съобщението си ОПЕК посочи, че участниците са решили да „поддържат производството за октомври на нивото от септември“.

Очакваното запазване на квотите би означавало продължаване на действащата пътна карта на групата, след като през последните месеци тя постепенно възстанови част от предишните съкращения. Новото решение за ноември все още не е официално прието.

Източници: Блумбърг, Ройтерс, Йонхап