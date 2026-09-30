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Пътната обстановка: трафик по границите и ремонти
  Тема: Трафик

Пътната обстановка: трафик по границите и ремонти

30 Септември, 2026 06:58 408 0

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Интензивно е движението на камиони на „Капитан Андреево“ и „Лесово“. Планинската спасителна служба предупреждава за лоши условия във високите части.

Пътната обстановка: трафик по границите и ремонти - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Интензивен трафик за товарни автомобили има на изход от България през ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“. На пунктовете с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално, съобщи Главна дирекция „Гранична полиция“. Фериботите при Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават временно спрени заради ниското ниво на река Дунав. На останалите пунктове с Румъния трафикът е нормален.

От 10:00 часа на 30 септември се променя организацията на движението по път I-6 София–Бургас при 473-тия километър в района на Айтос. Причината е ремонт на тол рамка. Преминаването в платното от Бургас към Айтос ще бъде стеснено, като автомобилите ще се пропускат в свободната лента. При необходимост движението ще се регулира от „Пътна полиция“ и служители на Областното пътно управление в Бургас.

Ограничения по основните направления

По АМ „Хемус“ между км 1+240 и км 8+500 в посока Варна е въведена максимална скорост от 90 км/ч заради незадоволителното състояние на настилката. Товарните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента. Ограничението е в сила до 30 септември.

По АМ „Марица“ в посока ГКПП „Капитан Андреево“ движението при два участъка се извършва в една лента заради ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение и селскостопански подлез. Скоростта там е ограничена до 50 км/ч. Ремонтите са със срок до 30 септември.

Проходът „Върбишки“ е затворен за всички моторни превозни средства. По път II-16 в района на гара Бов движението е двупосочно в една лента. По път III-811 между Сливница и Ракита се преминава поетапно в една лента заради основен ремонт. Продължават ограниченията и по други участъци, включително в района на Враца–Мездра, гара Яна–Ботевград и Кресна.

Лоши условия за туризъм във високите части

Планинската спасителна служба определя условията за туризъм като лоши. В планините се очаква силен до бурен вятър от изток-североизток, а в южните масиви са възможни валежи от дъжд и сняг над около 2200 метра. По високите части температурите са по-ниски и видимостта може да се влоши.

Пожарна и пътна полиция

За едно денонощие пожарните екипи са реагирали на 156 сигнала за произшествия и са ликвидирали 101 пожара. При пожарите няма загинали и пострадали. Регистрирани са още 48 спасителни дейности и помощни операции, както и седем лъжливи повиквания, съобщи Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

При специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата са проверени 16 036 моторни превозни средства и 19 358 водачи и пътници. Съставени са 4660 фиша и 396 акта.

„В рамките на изминалия ден са установени общо 22 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол“, съобщи МВР.

От тях 13 са били с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а деветима – с над 1,2 промила. Четирима водачи са установени след употреба на наркотични вещества или техни аналози. Трима шофьори са отказали проверка за алкохол, а двама – тест за наркотици.

Източници: Дир.бг, Канал 7, БТА


София / България
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