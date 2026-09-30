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Шестима са убити при израелски атаки в Газа
  Тема: Бъдещето на Газа

Шестима са убити при израелски атаки в Газа

30 Септември, 2026 06:53 411 2

  • ивицата газа-
  • израелски атаки-
  • масиаф-
  • сирия-
  • хамас

При ударите са ранени още хора, включително деца. Sham TV съобщи и за експлозии в склад за боеприпаси край Масиаф в Сирия.

Шестима са убити при израелски атаки в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко шестима палестинци са убити при израелски атаки в различни райони на ивицата Газа, съобщи агенция „Анадолу“, позовавайки се на медицински източници. При ударите са ранени още хора, сред които и деца.

Двама души са загинали при атака с дрон срещу лагер „Халауа“ за разселени палестинци източно от Джабалия в северната част на анклава. Други осем души са били ранени и са откарани в полеви болници в комплексите „Ал Шифа“ и „Ал Сарая“.

Още един палестинец е убит при удар по покрива на къща на улица „Ал Нафак“ в квартал „Туфа“ източно от град Газа. При отделна атака по апартамент в квартал „Насър“ са загинали двама души. Сред тях е Иза ад-Дин ал-Бейк.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац заявиха, че ал-Бейк е бил командир на северната бригада на „Хамас“. Според израелската страна той е участвал в планиране на атаки срещу израелски сили и в набирането на бойци.

„Ще продължим да преследваме всички терористи на организацията — от командирите до последния оперативен кадър, докато в Газа не остане „Хамас“, заявиха Нетаняху и Кац.

По данни на здравното министерство в Газа израелските действия след началото на примирието са причинили смъртта на 1422 палестинци и са ранили 4996. Агенция „Анадолу“ посочва, че обобщените данни за последните атаки са за шестима убити, а не за осем, както беше съобщено в първоначалната информация по темата.

Експлозии край Масиаф

Експлозии са станали в склад за боеприпаси на територията на изследователски център близо до Масиаф в сирийската провинция Хама. За инцидента съобщи телевизия Sham TV, цитирана от руската медия „Московский комсомолец“.

Първоначално не са постъпили данни за жертви или за размера на щетите. Обектът се намира в западната част на провинцията и е определян като важен военен център. Районът край Масиаф вече е бил обект на израелски атаки, но няма потвърждение, че последните експлозии са причинени от въздушен удар.

Източници: Анадолу, Московский комсомолец, Sham TV


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