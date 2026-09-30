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КНСБ представя цената на малката потребителска кошница за септември
  Тема: Инфлацията

КНСБ представя цената на малката потребителска кошница за септември

30 Септември, 2026 06:30 462 4

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  • евро

Синдикатът следи основни стоки в над 600 търговски обекта в 81 общини. Очаква се да бъдат обявени данните за движението на цените през месеца.

КНСБ представя цената на малката потребителска кошница за септември - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

КНСБ ще представи данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември. Към момента не са обявени конкретни стойности или процентни изменения на цените.

Синдикатът следи основни стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната. Наблюдението започна в средата на 2025 г. и има за цел да проследява как се променят цените на продуктите, които заемат основно място в разходите на домакинствата.

Наблюдението е свързано с въвеждането на еврото

Инициативата е част от обществения контрол в процеса по въвеждане на еврото. Тя се провежда и в изпълнение на меморандум за сътрудничество между КНСБ и правителството, насочен към недопускане на необосновано поскъпване.

Очакваното представяне трябва да покаже как са се изменили цените на наблюдаваните стоки през септември. Данните ще дадат възможност за сравнение с предходните месечни наблюдения и ще очертаят движението на разходите за основни продукти.

Източници: БНТ


България
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  • 3 Важно

    0 0 Отговор
    е какво Ви казва за цените Владо "кошницата" !

    06:55 30.09.2026

  • 4 Някой

    0 0 Отговор
    Как се преодолява да не се дига цената. Ето нагледен пример:
    Бонбончета от 150гр ги правят 200гр. Преди на цена от 1.99лв и дори на 1.79лв ли бе. Е след като ги направиха 200гр станаха 1.99 евро.1/3 увеличение на количеството за 1.95583 увеличение на цената.

    07:24 30.09.2026