КНСБ представя цената на малката потребителска кошница за септември

КНСБ ще представи данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември. Към момента не са обявени конкретни стойности или процентни изменения на цените.

Синдикатът следи основни стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната. Наблюдението започна в средата на 2025 г. и има за цел да проследява как се променят цените на продуктите, които заемат основно място в разходите на домакинствата.

Наблюдението е свързано с въвеждането на еврото

Инициативата е част от обществения контрол в процеса по въвеждане на еврото. Тя се провежда и в изпълнение на меморандум за сътрудничество между КНСБ и правителството, насочен към недопускане на необосновано поскъпване.

Очакваното представяне трябва да покаже как са се изменили цените на наблюдаваните стоки през септември. Данните ще дадат възможност за сравнение с предходните месечни наблюдения и ще очертаят движението на разходите за основни продукти.

Източници: БНТ