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Жълта болест по лозята

Жълта болест по лозята

21 Юни, 2026 10:26 563 4

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  • жълта болест-
  • грозде
Жълта болест по лозята - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Жълтата болест по лозите се причинява от фитоплазмата Flavescence dorée и е изключително опасно, нелечимо карантинно заболяване, пренасяно от вид цикада. Според агронома Роман Рачков от Българската асоциация по биологична растителна защита възможните щети от жълтата болест са значително по-високи от щетите от филоксерата, която помита европейските лозя преди век, пише БНР.

Има предположения, че цикадата е пренесена от Северна Америка по времето на Втората световна война, или дори по-рано, а наличието ѝ в Европа е установено във Франция през 1950 г. В България насекомото е открито за пръв път още през 2006 г.

Жълтата болест е включена в списъците за фитосанитарен контрол на Европейския съюз. Уви, наскоро заболяването е установено в България, в лозов масив край Свищов.


България
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  • 1 ЕС с грижа за вас

    2 1 Отговор
    Ще ви внесем незаразено вино супер добро!А вие изкоренявайте всичко за да спасим ЕС и там да не се зарази.

    10:30 21.06.2026

  • 2 Лорда

    2 1 Отговор
    И това, пренесено от кравария, тю-ю!

    10:30 21.06.2026

  • 3 Психо

    3 1 Отговор
    Не бе Не пръскат нищо от американските самолети .

    Коментиран от #4

    10:41 21.06.2026

  • 4 а копейките

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Психо":

    с фоzген

    10:49 21.06.2026