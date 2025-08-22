Митата на Тръмп подкопават селскостопанския сектор на ЕС

Новото търговско споразумение между Европейския съюз и САЩ подкопава селскостопанския сектор на Европа, особено производството на вино и коняк, съобщиха от Асоциацията на европейските фермери.

„Споразумението между ЕС и САЩ подкопава висококачественото европейско селскостопанско производство“, се казва в изявлението. Фермерите очакваха Европейската комисия да постигне намаляване на митата върху вноса на „вино, коняк и други алкохолни продукти“ в САЩ.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен изрази мнение, че това споразумение създава „условия за балансирана трансатлантическа търговия“. Според европейския комисар по търговска политика и икономическа сигурност Марош Шефчович, максималното мито от 15% „поставя ЕС в „по-добра позиция“ в сравнение с други износители за САЩ. ЕС също така се е ангажирал да закупи енергийни ресурси от САЩ на стойност 750 млрд. USD, електронни чипове на стойност 40 млрд. USD и да инвестира 600 млрд. USD във военно производство и стратегически сектори.