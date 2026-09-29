Полетите в САЩ за празниците достигнаха 10-годишен връх

Самолетните билети за вътрешни полети в САЩ около предстоящите празници са достигнали 10-годишен ценови връх. Средната цена на двупосочен билет за периода около Деня на благодарността е 402 долара – с 95 долара повече спрямо същия период на миналата година.

Пътуването около Коледа излиза още по-скъпо. Средната цена на двупосочен вътрешен билет е 452 долара, което представлява увеличение с 85 долара на годишна база. Като цяло цените на двупосочните полети в страната са се повишили с 31% спрямо същия период на миналата година.

Горивото е основният фактор за поскъпването

Според платформата за търсене на пътувания Хопър продължително високите цени на самолетното гориво, свързани с войната с Иран, са се отразили пряко върху празничните тарифи.

„Месеците на повишени цени на самолетното гориво поради конфликта в Иран допринесоха за достигането на 10-годишни върхове на цените на самолетните билети за Деня на благодарността и Коледа“, посочват от Хопър.

Преди началото на войната в края на февруари средната цена на реактивното гориво в световен мащаб е била около 99 долара за барел, сочат данни на Международната асоциация за въздушен транспорт, цитирани от S&P Global Energy Platts. През април цената е достигнала 209 долара за барел, а в средата на септември е била 195 долара.

Петролът остава над нивата отпреди конфликта

Натискът върху цените на горивата се отразява и на пазара на суров петрол. Международният бенчмарк Брент за кратко е надхвърлил 101 долара за барел, преди да се понижи до 97,83 долара. Преди началото на войната барелът се е търгувал за около 72 долара.

Спадът е настъпил на фона на надеждите за споразумение между САЩ и Иран, което да сложи край на бойните действия и да доведе до повторно отваряне на Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол.

Докато разходите за гориво остават високи, американците, които планират пътуване за Деня на благодарността или Коледа, ще трябва да предвидят по-голям бюджет за самолетни билети. Данните на Хопър показват, че поскъпването засяга основно вътрешните полети, за които търсенето традиционно нараства рязко в края на годината.

Източници: Фокус, CBS News