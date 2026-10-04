Милиардерът Дейвид Рубен се премести от Великобритания в Монако

Британският бизнесмен Дейвид Рубен се е преместил от Обединеното кралство в Монако през лятото. Това е потвърдено пред The Times от представител на 88-годишния милиардер, който не е дал допълнителна информация за решението.

Преместването поставя Рубен сред най-богатите лица, променили местожителството си след реформата на британската данъчна система. Монако е известно с режима си, при който физическите лица, с изключение на френските граждани, не плащат данък върху доходите, капиталовите печалби и имуществото.

Братята Рубен са втори в класацията на богатите

Дейвид Рубен и брат му Саймън заемат второ място в класацията Sunday Times Rich List за 2026 г. Състоянието на двамата и семейството им е оценено на 27,97 милиарда паунда.

Бизнесът им е съсредоточен основно в недвижими имоти, инвестиции и рисков капитал. Братята са сред най-големите частни инвеститори във Великобритания, но преместването на Дейвид Рубен не означава автоматично, че техните компании или активи напускат страната.

Промяната на режима non-dom

Британското правителство премахна статута non-dom от 6 април 2025 г. Преди това някои жители с постоянен дом извън Великобритания можеха при определени условия да не плащат британски данък върху доходи и печалби от чужбина.

„Преди 6 април 2025 г. жителите на Великобритания, чийто постоянен дом е бил извън страната, не е трябвало да плащат британски данък върху чуждестранните си доходи“, посочва британската данъчна администрация.

The Times свързва преместването на богати жители с края на този режим и с опасенията от нови увеличения на данъците при лейбъристкото управление. Данъчните промени вече доведоха до решения за напускане или промяна на местожителството сред редица известни бизнесмени.

Сред тях са стоманеният магнат Лакшми Митал, египетският бизнесмен и съсобственик на „Астън Вила“ Насеф Савирис, заместник-председателят на „Голдман Сакс“ Ричард Гнод и мениджърът на хедж фонда „Рокос Кепитъл Мениджмънт“ Крис Рокос. Гнод се е преместил от Лондон в Милано, а Савирис е променил местожителството си в полза на Италия и Абу Даби.

Рокос, който според „Гардиън“ е платил около 330 милиона паунда данъци през 2025 г., подготвя преместване на данъчното си местожителство в Гърция. По думите му той „би искал да даде нещо обратно на Великобритания“ — изказване, направено във връзка с голямо дарение за Кеймбриджкия университет, а не като официално обяснение за предстоящото му преместване.

Източници: Таймс, Скай нюз, Гардиън