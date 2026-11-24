„Ивкони Експрес“ приключи поредицата от регионални срещи с железопътни служители преди началото на работа като оператор на 13 декември. Последната среща се е състояла в Бургас, а в нея са участвали представители на компанията, БДЖ, синдикалните организации и служители от железопътния сектор.

Основните теми са били предстоящият старт на новия оператор, практическите стъпки по преминаването към новия работодател и организацията на дейността след 13 декември. Преди срещата в Бургас са проведени разговори с железопътни екипи в Горна Оряховица, Варна и Пловдив.

„За нас тези срещи бяха много повече от представяне на документи и условия. Те ни дадоха възможност да се срещнем лично с хората, да чуем какво ги вълнува и да разберем по-добре техните очаквания“, заяви изпълнителният директор на „Ивкони Експрес“ Георги Атанасов.

Той допълни, че успешният старт изисква организация, доверие и ясна комуникация със служителите. „Приключваме тази поредица от срещи с ясното разбиране, че диалогът не приключва днес. Напротив – той ще бъде част от ежедневната ни работа и занапред“, каза Атанасов.

Какво предвижда споразумението

Преходът към новия работодател ще се извърши въз основа на споразумение между БДЖ, „Ивкони Експрес“ и синдикалните организации, с участието на Министерството на транспорта и съобщенията и „Холдинг БДЖ“.

Споразумението предвижда трудовите правоотношения да продължат без прекъсване. Запазва се достигнатото равнище на трудови, финансови и социални права съгласно действащия Колективен трудов договор на БДЖ за 2026 г. Предвидено е и продължаване на действието на самия договор.

Компанията заявява, че ще продължи да работи със служителите и синдикалните организации по въпросите за условията на труд, социалната политика и организацията на дейността.

Началото е насрочено за 13 декември

На 13 декември 2026 г. „Ивкони Експрес“ трябва да започне обслужването на пътници по направленията в Северния и Южния регион. Планирано е компанията да осигурява движението на 200 пътнически влака дневно в двата региона.

Последната стъпка преди преминаването към новия работодател е предоставянето на поименния списък на служителите, които ще станат част от екипа на „Ивкони Експрес“. От „БДЖ – Пътнически превози“ са заявили, че ще предадат списъка в рамките на седмицата.

Източници: novini.bg