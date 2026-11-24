Почина съдията Стефан Христов Стойков, дългогодишен магистрат от Окръжен съд – Бургас и бивш следовател. Скръбната вест беше съобщена от Окръжния съд в Бургас, който изрази съболезнования на семейството и близките му.

Стойков е имал 27 години юридически стаж, от които 14 години като съдия в Наказателното отделение на Окръжен съд – Бургас. Преди това е работил като следовател и заместник-директор на Окръжната следствена служба в Бургас.

Отличен за професионализма си

През юни 2020 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет го е поощрила с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ и парична награда от 1000 лева. Наградата е присъдена за висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложението е направено от тогавашния председател на Окръжен съд – Бургас Росица Темелкова. В мотивите са посочени дългогодишният му юридически стаж, опитът му в наказателното право и професионалните му качества. При обсъждането членът на ВСС Боряна Димитрова заявява: „Съдия Стойков е отдал живота си на съдебната система.“

Стефан Стойков е освободен от длъжност съдия, считано от 3 юли 2020 г., след навършване на 65-годишна възраст. Така приключва съдебната му кариера, но той продължава да бъде свързван с наказателното право и с работата си в съдебната система на Бургас.

В съобщението си Окръжен съд – Бургас го определя като човек с голямо сърце, професионалист и всеотдаен колега. „Поклон пред паметта му“, посочват съдиите и служителите на институцията.

Източници: blitz.bg