Жълт код за дъжд в Бургас и Ямбол

Жълт код за значителни валежи е в сила за областите Бургас и Ямбол. Националният институт по метеорология и хидрология очаква в крайните югоизточни райони да паднат между 20 и 35 литра дъжд на квадратен метър. „Очакваните валежи ще са 20-35 mm“, посочва предупреждението на института. В останалата част от страната не е обявен код за опасно метеорологично явление.

До края на деня ще остане облачно над цяла България, като валежите ще са главно в източната половина на страната. Вятърът ще бъде умерен от запад-северозапад, а в Източна България - от север-североизток. В Горнотракийската низина и югоизточните райони поривите временно ще се усилват.

Температурите ще бъдат между 6 и 10 градуса в Северна България и по високите западни полета. По-топло ще остане в Горнотракийската низина и крайните югозападни райони, където максималните стойности ще достигнат 13-18 градуса.

Застудяване през нощта

През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. Валежите в югоизточните райони ще отслабнат и ще спрат, но на места ще се образуват мъгли. В неделя минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, а максималните - между 7 и 12 градуса.

През деня облачността временно ще се разкъса, преди от запад отново да започне да се увеличава. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. Видимостта постепенно ще се подобрява, но мъгли са възможни в Дунавската равнина и затворените полета.

Какво се очаква в София, планините и по морето

В София температурите ще се понижат до около 1 градус през нощта, а през деня ще достигнат около 8 градуса. В планините облачността ще остане значителна. Максималната температура ще бъде около 7 градуса на 1200 метра и около 3 градуса на 2000 метра, при временно силен западен вятър по високите части.

По Черноморието ще остане облачно, с валежи главно по южното крайбрежие. В неделя облачността ще бъде разкъсана, но по-значителна над южните райони. Максималните температури ще бъдат между 11 и 13 градуса, морската вода ще е между 13 и 16 градуса, а вълнението - 2-3 бала.