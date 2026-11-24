Засилени проверки за присъствието на учениците и за коректното отразяване на отсъствията се извършват във всички 43 училища в област Ямбол. Контролът е започнал след случая в Професионалната гимназия по земеделие в село Бояново, община Елхово, където беше установено системно непосещаване на учебни часове.

„Проверките се извършват без предупреждение“, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието в Ямбол Юри Паликов, цитиран от БТА. По думите му те са част от обичайната контролна дейност на РУО, но в момента са засилени.

Очаква се всички училища в региона да бъдат проверени до края на ноември или в първите дни на декември. До 4 декември трябва да бъде изготвен доклад с резултатите, който ще бъде изпратен в Министерството на образованието и науката.

Проверки на учениците с най-много отсъствия

Паралелно с проверките в училищата екипи ще обходят учениците от гимназията в Бояново. Приоритетно ще бъдат посетени децата с най-много отсъствия, а след това и останалите ученици. Ще се изясняват социалното им положение и причините за нередовното посещение на училище.

В областта вече е извършен спешен обход в домовете на 24 от най-рисковите ученици. За децата, които учат в училища в Ямболско, но живеят на територията на други области, РУО – Ямбол е изпратило писма до съответните регионални управления с искане за проверки на място.

Контролът ще продължи и след кампанията

При посещение в училището в Бояново са присъствали 40 ученици. Заместник-министърът на образованието Таня Панчева определи ситуацията като недопустима за образователната система и съобщи, че са разпоредени проверки за посещаемостта и коректното отразяване на отсъствията във всички региони на страната.

„Работим върху смяна на модела на финансиране на училищата. И да, наистина, това е една от причините, поради които се стига до случаи като този в село Бояново“, заяви Таня Панчева.

От РУО – Ямбол посочват, че проверките и обходите няма да приключат с настоящата кампания. Регионалното управление ще продължи да следи присъствието на учениците и да работи по сигналите, постъпващи в информационната система на механизма за обхват.

Източници: novini.bg