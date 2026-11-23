Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставките на представителите на партията в Общинската избирателна комисия във Варна и се разграничи от гласуването, с което бяха прекратени пълномощията на кмета Благомир Коцев.

От ГЕРБ заявиха, че партията не търси служебна победа в морския град. Повод за позицията е решението на ОИК-Варна от 23 ноември да прекрати мандата на Коцев.

„Напомняме, че на свое заседание на 22.11.2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера Бойко Борисов, взе решение единодушно да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват „против“ отстраняването на кмета на Варна“, посочват от партията.

От ГЕРБ допълват, че същата препоръка е била отправена и на 23 ноември 2026 г. към членовете на комисията, излъчени от партийна квота. Въпреки това ОИК-Варна прие решение за прекратяване на пълномощията на кмета.

ГЕРБ: Не искаме промяна на мажоритарния вот

В позицията си партията заявява, че не желае името ѝ и това на Бойко Борисов да бъдат свързвани с действия, които могат да променят резултата от избора на варненци.

„С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората“, заявяват от ГЕРБ.

Решението на ОИК-Варна е свързано със сигнали за отпуските на Благомир Коцев през предходната година. То може да бъде обжалвано пред Административния съд във Варна в 7-дневен срок.

Искането за оставки на представителите на ГЕРБ в комисията е следващият ход на партийното ръководство след решението на ОИК. От партията настояват действията на нейните представители да не се приемат като израз на политическа позиция на ГЕРБ.