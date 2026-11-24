Фамилното име на Ерлинг Холанд се оказа в центъра на необичаен спор за търговска марка. Полският електротехник Михал Вонс е регистрирал марката „Холанд“ в Европейския съюз, а впоследствие регистрацията е била отменена от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Случаят започва през 2023 г., когато норвежкият футболист прави опит да регистрира собствената си марка в ЕС. Тогава става ясно, че Вонс вече е получил права върху името „Холанд“. Регистрацията е обхващала 16 категории продукти, сред които спортно облекло, енергийни напитки, играчки и дамско бельо. Вонс отрича марката да е свързана с нападателя на Манчестър Сити. Според неговото обяснение „HAALAND“ е съкращение от израза „High Advanced Activity Land“, или „земя с висока напреднала активност“. EUIPO обаче приема тази версия за неубедителна.

Експертите на службата стигат до извода, че регистрацията е опит да бъде използвана известността на футболиста, и анулират марката. Апелативният състав на EUIPO потвърждава решението през май 2026 г. През юли Вонс обжалва решението пред Общия съд на Европейския съюз. Делото е образувано на 22 юли 2026 г. под номер T-460/26 и е насочено срещу EUIPO, като Ерлинг Холанд е посочен като друг участник в производството. Жалбата цели отмяна на решението на апелативния състав и възстановяване на регистрацията.

Холанд, който е на 26 години, играе за Манчестър Сити от 2022 г. През настоящия сезон нападателят има 15 участия и 14 гола във всички турнири.