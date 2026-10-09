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Американски рафинерии очакват рекордни печалби заради войните

Американски рафинерии очакват рекордни печалби заради войните

9 Октомври, 2026 16:37 548 3

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Valero, Marathon Petroleum и Phillips 66 с по-добри резултати от второто тримесечие заради дефицита на горива и по-високите цени

Американски рафинерии очакват рекордни печалби заради войните - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американските нефтопреработващи компании Valero Energy, Marathon Petroleum и Phillips 66 са на път да отчетат рекордни печалби за третото тримесечие на 2026 г. Причината е съчетанието от военните конфликти в Близкия изток и Украйна, ограничените доставки на горива и повишаването на цените на нефтопродуктите, съобщава The Wall Street Journal.

Още през второто тримесечие трите компании са постигнали почти рекордни резултати. Анализаторите очакват новите им отчети да надминат тези показатели, тъй като се е увеличила разликата между цената на суровия петрол и цената на готовите горива. Този показател, известен като крек-спред, е основен фактор за рентабилността на рафинериите.

Прогнозите за Valero и Marathon

JPMorgan прогнозира печалба на Valero преди данъци от 8,95 млрд. долара за третото тримесечие. Това би било с 50% повече спрямо предходното тримесечие и с 24% над рекорда, отчетен в средата на 2022 г.

За Marathon Petroleum анализаторите от Piper Sandler очакват печалбата на акция да нарасне повече от седем пъти спрямо същия период на миналата година. Финансовите резултати на трите компании се очаква да бъдат публикувани в края на октомври и началото на ноември.

Ръстът на маржовете е подкрепен от проблеми с работата на нефтопреработвателни мощности в Близкия изток, както и от намаления износ на горива от Китай и други азиатски държави. Около 12,1% от световните нефтопреработвателни мощности са били извън експлоатация през септември според Industrial Info Resources.

Акциите поскъпнаха повече от два пъти

Акциите на Valero Energy, Marathon Petroleum и Phillips 66 са приключили търговията в четвъртък на рекордни нива. От началото на 2026 г. стойността им се е увеличила повече от два пъти, а съвкупната пазарна капитализация на трите компании е нараснала с около 224 млрд. долара. За сравнение, индексът S&P 500 е добавил 13% за същия период.

Въпреки високите маржове компаниите не бързат да разширяват производството, тъй като оценяват настоящата рентабилност като временна. „Те се възползват от момента, докато слънцето свети, а когато не свети, не можеш да окосиш много сено“, коментира анализаторът на пазара на нефтопродукти Джон Ауърс.

Американските рафинерии са увеличили износа на горива през лятото, за да компенсират прекъсванията на доставките от други държави. Данните, цитирани от Ройтерс, показват, че за седмицата до 7 август износът на дизелово гориво и мазут от САЩ е достигнал рекордните 1,9 млн. барела дневно.

В същото време високата натовареност на американските заводи прави пазара по-уязвим към спирания заради урагани, аварии или други непредвидени събития. През юли президентът Доналд Тръмп разкритикува нефтените компании за високите им приходи и призова част от свръхпечалбите да бъде върната на потребителите.


САЩ
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