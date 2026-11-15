Илон Мъск защити уволнения шеф на Nvidia

Уволнението на съоснователя и дългогодишен главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг предизвика остра реакция сред някои от най-влиятелните предприемачи в Силициевата долина. Илон Мъск, Павел Дуров и редица други технологични милиардери разкритикуваха решението на управителния съвет на компанията, определяйки го като сериозна грешка, съобщава The Wall Street Journal.

Хуанг напусна поста си на 12 ноември след скандал, свързан с извънбрачни отношения, включително с жена, заподозряна във връзки с китайското разузнаване, и със служителка на Nvidia. Обстоятелствата около отстраняването му предизвикаха дебат за отговорността на корпоративните ръководители и правомощията на управителните съвети.

Основателят на Tesla и SpaceX Илон Мъск заяви в социалната мрежа X, че би подкрепил петиция за връщането на Дженсън Хуанг начело на Nvidia. Съоснователят на криптоборсата Binance Чанпън Джао също определи напускането му като грешка.

Още по-остра беше реакцията на главния изпълнителен директор на Epic Games Тим Суини, който сравни решението с историческото отстраняване на Стив Джобс от Apple през 1985 г. Според него случаят разкрива сериозни проблеми в корпоративното управление.

Основателят на Telegram Павел Дуров също коментира ситуацията, като заяви, че основната грешка на Хуанг е била, че е позволил компанията му да има управителен съвет, способен да го отстрани.

Критики отправиха и основателят на Oculus Палмър Лъки, бившият ръководител на Uber Травис Каланик и съоснователят на Airbnb Джо Гебия.

Според защитниците на Хуанг предприемачите, които изграждат компании за милиарди долари и създават революционни технологии, трябва да разполагат с по-голяма защита срещу натиска на акционерите и управителните съвети.

Въпреки че притежаваните от Дженсън Хуанг акции в Nvidia се оценяват на приблизително 140 млрд. долара, делът му представлява едва 3,6% от капитала на компанията. Това не му осигурява достатъчен контрол върху решенията на управителния съвет.

Nvidia е основана през 1993 г. и излиза на фондовата борса през 1999 г., преди широко да се наложат структурите с различни класове акции, които позволяват на основателите да запазват решаващо право на глас.

Подобен модел използват редица технологични компании, включително Google, чието първично публично предлагане през 2004 г. популяризира практиката.

Привържениците на тази структура твърдят, че тя предпазва предприемачите от краткосрочните интереси на инвеститорите. Критиците обаче предупреждават, че прекомерната концентрация на власт може да затрудни търсенето на отговорност от корпоративните ръководители.

Отстраняването на Хуанг вече оказа сериозно влияние върху финансовите пазари. След първоначалните съобщения за предстоящото му напускане акциите на Nvidia поевтиняха рязко, като в най-ниската точка на спада пазарната капитализация на компанията се беше свила с над 500 млрд. долара.

Случаят напомня за други конфликти между основатели и управителни съвети в технологичния сектор. Стив Джобс се завръща в Apple 12 години след отстраняването си, а Сам Алтман възстановява позицията си начело на OpenAI само пет дни след уволнението си през 2023 г.

Бившият ръководител на Uber Травис Каланик обаче така и не успява да се върне начело на компанията, която създава. Някои инвеститори на Nvidia също настояват управителният съвет да не изключва възможността за завръщането на Хуанг. Сред тях са Брад Герстнър от Altimeter Capital и Гавин Бейкър от Atreides Management, които призовават за внимателен и обмислен процес при избора на бъдещ ръководител.

Временно управлението на Nvidia е поето от финансовия директор Колет Крес, докато компанията търси постоянен наследник на Хуанг. Скандалът поставя пред технологичния сектор въпрос с дългосрочни последици – докъде се простира властта на основателите на големите корпорации и кой трябва да има последната дума за тяхното бъдеще.