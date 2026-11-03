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Тръмп: САЩ контролират над 50% от световния петрол
  Тема: Избори

Тръмп: САЩ контролират над 50% от световния петрол

3 Ноември, 2026 20:00 479 8

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  • венецуела-
  • петрол-
  • сащ-
  • междинни избори

Президентът заяви, че Вашингтон има „пълен контрол“ над Венецуела и повече петрол от Саудитска Арабия и Русия, взети заедно

Тръмп: САЩ контролират над 50% от световния петрол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон има „пълен контрол“ над Венецуела и че, ако се съберат американските и венецуелските петролни резерви, те представляват повече от половината от световните запаси.

Тръмп направи изявлението в интервю за Fox News с водещия Шон Ханити. „Имаме пълен контрол над Венецуела. Разположили сме наши хора там. Имаме огромни количества петрол“, каза президентът.

„Сега имаме повече от Саудитска Арабия, Русия и следващата по големина държава, взети заедно“.

Европейската информационна агенция ЕФЕ предаде думите му като част от последното му послание преди междинните избори в САЩ. От изявлението не става ясно как Тръмп изчислява дела от над 50%, нито дали говори за доказани резерви, потенциални залежи или добив.

САЩ са водещ производител, но твърдението е за резерви

Данните на Администрацията за енергийна информация на САЩ показват, че страната е най-големият производител на суров петрол в света. Средният американски добив през 2025 г. е бил 13,6 милиона барела дневно. За сравнение, Русия е произвела 9,9 милиона барела дневно, а Саудитска Арабия – 9,6 милиона.

Тези числа означават, че САЩ добиват повече суров петрол от всяка от двете държави поотделно, но не и повече от Русия и Саудитска Арабия, взети заедно. Изявлението на Тръмп обаче се отнася до общото количество петрол, което според него е под американски контрол, а не само до производството.

Венецуела има най-големите доказани запаси от суров петрол в света – около 303 милиарда барела според американската енергийна администрация. Производството ѝ е значително по-ниско: около 973 000 барела дневно през 2025 г. по данни на същата институция.

Цените на горивата са ключов въпрос преди вота

Изказването на президента идва на фона на силно обществено недоволство от разходите за живот. Проучване на „Пю Рисърч Център“ сред 5062 пълнолетни американци, проведено между 28 септември и 4 октомври, показва, че 74% са силно загрижени от цените на бензина и енергията. През януари делът е бил 43%.

Според проучване на AP-NORC, проведено между 8 и 12 октомври сред 1119 пълнолетни граждани, 79% от избирателите не одобряват начина, по който Тръмп се справя с разходите за живот. 84% определят този въпрос като един от най-важните при решението си за кого да гласуват.

На междинните избори се подновяват всички 435 места в Камарата на представителите и се определя съставът на една трета от Сената. Републиканците се стремят да запазят контрола над двете камари, докато демократите се опитват да си върнат законодателното мнозинство.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И заради това

    7 0 Отговор
    американците ревът от скъпи горива.
    Утре ще видим лъжеш ли, право ли казваш.

    20:03 03.11.2026

  • 2 ама сигурно ли е

    6 1 Отговор
    Русия спешно и праща огромни количества нафта

    20:04 03.11.2026

  • 3 К.О.Т.А.К 🐱

    3 0 Отговор
    и коя е следващатА СТРАНА в заедно?

    20:04 03.11.2026

  • 4 хвалби след халби

    3 0 Отговор
    Чрез рижия контрол 51% над петрола, би могъл да намали цената му, ала явно е виртуален контрол, или пък много иска, но няма желание.

    20:06 03.11.2026

  • 5 да ве да

    3 0 Отговор
    Фантазьор🤣

    20:07 03.11.2026

  • 6 Реалист

    3 0 Отговор
    Имат мн петрол и проси от руснаците петрол!

    Коментиран от #8

    20:16 03.11.2026

  • 7 АМИ ТОГАВА

    0 0 Отговор
    ТОЯ РИЖАВ ГЛУПЕНДЕР

    ЗАЩО ОБВИНЯВА

    УКРАЙНА ЗА ВИСОКИТЕ ЦЕНИ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ДЕМЕНЦИЯТА ТОТАЛНО ГО БЛЪСКА

    У КУХАТА ЛЕЙКА

    ТРЪМП.

    20:30 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.