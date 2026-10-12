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Путин: Държавата трябва да гарантира сигурност на бизнеса

Путин: Държавата трябва да гарантира сигурност на бизнеса

12 Октомври, 2026 15:21 509 21

  • икономика-
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  • владимир путин

Руският президент поиска предложения за подобряване на инвестиционния климат и подкрепа за предприятията в условията на икономически предизвикателства

Путин: Държавата трябва да гарантира сигурност на бизнеса - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Руският бизнес трябва да се чувства спокоен, уверен и защитен, а държавата да гарантира сигурността на предприемачите и техните инвестиции. Това заяви президентът на Русия Владимир Путин по време на среща с председателя на общоруската организация „Делова Русия“ Алексей Репик в Кремъл днес, 12 октомври.

На срещата, за която Кремъл публикува информация в 13:25 ч. московско време, бяха обсъдени мерки за стимулиране на инвестиционната активност и подобряване на условията за развитие на частния сектор.

Путин поиска от Репик конкретни предложения за действията, които държавата трябва да предприеме, за да помогне на бизнеса да преодолее настоящите икономически предизвикателства.

„Бих искал да обсъдим какво трябва да направи държавата, за да може бизнесът да се чувства спокоен, уверен и в безопасност в собствената си страна и да знае, че държавата защитава интересите му“, заяви руският президент.

Той подчерта, че подобряването на инвестиционния климат е постоянна задача, тъй като икономическите условия се променят и възникват нови рискове.

Русия подготвя нов инвестиционен цикъл

Председателят на „Делова Русия“ Алексей Репик заяви, че следващият етап от развитието на руската икономика трябва да бъде насочен към повишаване на производителността, внедряване на технологии и навлизане на нови пазари.

По думите му инвестициите в основен капитал в Русия са нараснали с близо 40% между 2019 и 2024 г., но досегашният модел на разширяване на производствените мощности вече не е достатъчен.

„Следващият цикъл трябва да бъде цикъл на производителността, технологиите и новите пазари“, посочи Репик.

Той подчерта, че руските компании са натрупали значителен производствен и технологичен опит, който трябва да бъде използван по-ефективно за икономическото развитие на страната.

Предлагат нов механизъм за финансиране на инвестиции

По време на разговора Репик представи идея за въвеждане на данъчен инвестиционен сертификат, който да улесни финансирането на нови производствени проекти.

Предложението предвижда сертификатът да може да се използва като инструмент за получаване на банков кредит, а данъчните облекчения да се прилагат на по-късен етап, след като инвестицията започне да генерира допълнителна печалба.

Според Репик така държавният бюджет няма да бъде натоварен с непосредствени разходи, а предприятията ще получат възможност да финансират модернизацията си.

Представителят на бизнеса предложи концепцията да бъде обсъдена допълнително с руското правителство и Централната банка.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Васил

    8 1 Отговор
    Рашистите освен нефт газ и въглища друго нямат за какъв бизнес говори диктатора???

    Коментиран от #4, #6

    15:44 12.10.2026

  • 3 Копейкин Костя

    7 0 Отговор
    И какво ни интересуват нас българите мисловните напъни на Хаяско?

    Коментиран от #5

    15:45 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вашият президент

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Васил":

    Знаеш ли защо Русия не произвежда компютри? Ами защото още не са ги изкопали. Всичкото им производство се копае под земята каквото Бог дал там. За другото се иска акъл.

    Коментиран от #8

    15:56 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Полет над кукувиче гнездо

    4 0 Отговор
    Потин е наредил да започва нов всенароден бизнес - износ за цял свят на яйца от кукувици!

    Коментиран от #11

    16:06 12.10.2026

  • 10 Смехурко

    2 0 Отговор
    А някой горящ завод или дата център имаше ли за фон на късокракото Жуже?👍👍

    Коментиран от #13

    16:07 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Полет над кукувиче гнездо

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ХаХа":

    Произвежда...бахур. Другото го крадат от фронта в Украйна!

    16:08 12.10.2026

  • 13 Има за фон

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Смехурко":

    30% от картата на Укра

    Коментиран от #15, #16

    16:09 12.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Смехурко

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Има за фон":

    30%? Бяха 20, ама намаляват, щото ушанките са бити като маче у дирек и губят територията 👍👍.

    16:13 12.10.2026

  • 16 Полет над кукувиче гнездо!

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Има за фон":

    30% от картата на Украйна? За пет години? А Киев за три дни!!!! Срамота!

    16:13 12.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 копейка

    2 0 Отговор
    А петилетката за три години - кога?

    16:14 12.10.2026

  • 19 Копейките

    1 0 Отговор
    Рязко намаляха във форума, като гръмнаха Яндекс 😀

    Коментиран от #20, #21

    16:16 12.10.2026

  • 20 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Копейките":

    Гръмнахте на Марко Тотев дреболиите

    16:18 12.10.2026

  • 21 копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Копейките":

    и аз това забелязвам, направо да му доскучае на човек.

    16:27 12.10.2026