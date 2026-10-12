Путин: Държавата трябва да гарантира сигурност на бизнеса

Руският бизнес трябва да се чувства спокоен, уверен и защитен, а държавата да гарантира сигурността на предприемачите и техните инвестиции. Това заяви президентът на Русия Владимир Путин по време на среща с председателя на общоруската организация „Делова Русия“ Алексей Репик в Кремъл днес, 12 октомври.

На срещата, за която Кремъл публикува информация в 13:25 ч. московско време, бяха обсъдени мерки за стимулиране на инвестиционната активност и подобряване на условията за развитие на частния сектор.

Путин поиска от Репик конкретни предложения за действията, които държавата трябва да предприеме, за да помогне на бизнеса да преодолее настоящите икономически предизвикателства.

„Бих искал да обсъдим какво трябва да направи държавата, за да може бизнесът да се чувства спокоен, уверен и в безопасност в собствената си страна и да знае, че държавата защитава интересите му“, заяви руският президент.

Той подчерта, че подобряването на инвестиционния климат е постоянна задача, тъй като икономическите условия се променят и възникват нови рискове.

Русия подготвя нов инвестиционен цикъл

Председателят на „Делова Русия“ Алексей Репик заяви, че следващият етап от развитието на руската икономика трябва да бъде насочен към повишаване на производителността, внедряване на технологии и навлизане на нови пазари.

По думите му инвестициите в основен капитал в Русия са нараснали с близо 40% между 2019 и 2024 г., но досегашният модел на разширяване на производствените мощности вече не е достатъчен.

„Следващият цикъл трябва да бъде цикъл на производителността, технологиите и новите пазари“, посочи Репик.

Той подчерта, че руските компании са натрупали значителен производствен и технологичен опит, който трябва да бъде използван по-ефективно за икономическото развитие на страната.

Предлагат нов механизъм за финансиране на инвестиции

По време на разговора Репик представи идея за въвеждане на данъчен инвестиционен сертификат, който да улесни финансирането на нови производствени проекти.

Предложението предвижда сертификатът да може да се използва като инструмент за получаване на банков кредит, а данъчните облекчения да се прилагат на по-късен етап, след като инвестицията започне да генерира допълнителна печалба.

Според Репик така държавният бюджет няма да бъде натоварен с непосредствени разходи, а предприятията ще получат възможност да финансират модернизацията си.

Представителят на бизнеса предложи концепцията да бъде обсъдена допълнително с руското правителство и Централната банка.