Куба отвори петролния си сектор за чужди инвеститори

Куба разреши предоставянето на петролни концесии на чуждестранни инвеститори и отвори петролния и газовия сектор за участие на местни частни предприятия. Реформата е част от пакет от 176 икономически мерки, приети през юни с цел по-широко отваряне на кубинската икономика към пазарни механизми.

Досега чуждестранните компании можеха да работят в областта на въглеводородите единствено чрез договори за поделяне на добива, сключвани в рамките на съвместни предприятия с кубинската държава. Новото законодателство добавя концесиите като отделна възможност, която според Педро Абигонтус, представител на Министерството на енергетиката и мините, може да бъде по-привлекателна за част от инвеститорите.

Законът допуска и национални частни икономически субекти да участват в дейности от петролната индустрия. Целта е постепенно да се увеличат добивът на суров петрол и производството на природен газ, без да се премахва държавният контрол върху петролните ресурси.

Куба покрива 40 процента от нуждите си

Реформата се въвежда на фона на тежка енергийна криза. Куба произвежда около 40 процента от петрола, който потребява, а основната част от добива се използва за работата на седем остарели електроцентрали, които са основата на електроенергийната система на страната.

Според кубинските власти разрешените от февруари покупки на горива от САЩ за частния сектор покриват едва 3 процента от потребностите на страната. Вашингтон допуска тези доставки само за зараждащия се частен сектор, докато държавните предприятия и ръководители от петролната индустрия са обект на американски санкции.

В Куба работят над 15 000 малки и средни предприятия, които осигуряват заетост на повече от една трета от работната сила. Именно този сектор ще получи достъп до новите възможности в петролния и газовия бизнес.

Хавана отхвърли твърденията за задържано гориво

Паралелно с обявяването на реформата Куба отхвърли твърденията на американските власти, че 90 пратки гориво, задържани през предходната седмица, са били предназначени за острова. Според американската страна товарите са били на приблизителна стойност 3 милиона долара и са били предназначени за „Енетек“ - кубинска държавна компания, която е под санкции от юли.

Хосе Фигероа от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ заяви, че пратките е трябвало да „бъдат изпратени на кубинското правителство чрез структура, санкционирана от американското правителство“.

„Куба няма нищо общо с това. Нямаме дори договор за тези покупки“, заяви кубинският министър на енергетиката и мините Висенте де ла О Леви.

Новите правила трябва да осигурят допълнителен достъп до капитал и технологии, докато страната се опитва да увеличи местния добив и да ограничи последиците от недостига на горива.

Източници: bta.bg