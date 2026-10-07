МАЕ обсъжда освобождаване на петролни и дизелови запаси

Управителният съвет на Международната агенция по енергетика обсъжда освобождаването на петролни и дизелови запаси след ангажимента на Г-7 за пускане на пазара на 100 милиона барела от аварийните резерви. Неформалната среща е насрочена за 13:00 часа местно време в Брюксел, съобщиха двама дипломати от Европейския съюз.

Представители на държавите от ЕС са разгледали предложението по-рано през деня. Към момента обаче няма потвърдено окончателно решение за разпределението на количествата между суров петрол, дизел и други петролни продукти, както и за участието на отделните държави.

Г-7 обеща 100 милиона барела

На 2 октомври страните от Г-7 се договориха да освободят 100 милиона барела суров петрол и дизел. В съвместното си изявление те посочиха, че „ще изпълним ангажиментите си чрез координирано освобождаване през МАЕ на 100 милиона барела“, като значително количество дизел трябва да бъде пуснато през първите 20 дни.

Останалите количества трябва да бъдат освободени в рамките на четири месеца. Държавите от Г-7 поеха и ангажимент да не налагат ограничения върху енергийния износ помежду си. Въпреки това не беше публикувана разбивка по видове горива и държави.

Предстои решение за конкретните количества

На 6 октомври Ройтерс съобщи, че подробностите по освобождаването се очаква да бъдат решени на заседание на управителния съвет на МАЕ на 14 и 15 октомври. Срещата на 7 октомври е неформална и нейната цел е да се обсъди предложението, без да е обявено, че ще завърши с окончателно решение.

Новият ангажимент се добавя към мащабна операция, договорена през март. От планираните тогава 400 милиона барела около 325 милиона вече са пуснати на пазара.

Натискът за ново освобождаване е свързан с рязкото поскъпване и ограниченията при доставките на дизел. Горивото е ключово за товарните превози, селското стопанство и промишлеността. Войната в Иран и Украйна, както и повредите по рафинерии, ограничават износа на петролни продукти и засилват напрежението на пазарите.

Следващият важен етап е заседанието на управителния съвет на МАЕ на 14 и 15 октомври, когато се очаква да бъдат уточнени конкретните количества, участващите държави и графикът за освобождаване на запасите.

Източници: reuters.com, investing.com