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Режим на водата и тока. Как Хавана се справя с енергийната криза

Режим на водата и тока. Как Хавана се справя с енергийната криза

3 Август, 2026 12:21 657 13

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  • енергия

На 1 август националната електропреносна мрежа на страната отново частично спря поради повреда в електропровода

Режим на водата и тока. Как Хавана се справя с енергийната криза - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Енергийната ситуация в Куба става все по-тежка: ревът на дизелови генератори по улиците на Хавана вече може да се нарече нейната тъжна визитна картичка, съобщават световните медии.

На 1 август националната електропреносна мрежа на страната отново частично се повреди поради повреда в електропровода, оставяйки няколко провинции в западните и централните райони на острова, включително столицата, без ток. Няколко часа по-късно електричеството започна да се връща в някои райони, но само за кратко.

Хората тук вече спряха да задават въпроси за това какъв е номерът на техния електрорайон или в колко часа е планирано да спре токът. Дискусията се насочва към други теми: колко часа електричество е имало на ден, ако има такова, и дали е имало течаща вода. Междувременно, август, който току-що настъпи, се смята за най-горещия месец в годината на Острова на свободата; Дори в 23:00 часа термометърът често се движи около 31-32 градуса по Целзий (90-91 градуса по Фаренхайт). Мнозина понасят тази жега без климатик или работещ хладилник.

Дори в луксозните квартали на кубинската столица често се усеща миризма на развалена храна, тъй като хладилниците в магазините не могат да издържат дълги периоди без ток, генераторите, които поддържат захранването, често се отказват поради големи натоварвания, а горивото за тях в момента е доста трудно за намиране в Куба. Планини от боклук отново са се натрупали по градските улици, а има недостиг на гориво за сметосъбиращите камиони.

В същото време кубинците активно се възползват от основното предимство на летния сезон – плажовете. През уикендите по градските плажове на Хавана могат да се видят тълпи, а басейните на хотелите, които все още работят, са пълни. Но дори и хотелите, въпреки титаничните усилия на кубинците да поддържат приличен стандарт на туристическите услуги, преживяват криза и вече не са 100% надеждни по отношение на енергоснабдяването. Както беше съобщено на кореспондент на ТАСС в един от хотелите в града, дизеловите генератори не издържат на натоварването от почти постоянна работа при почти пълната липса на градско електрозахранване и се повреждат. „Ние, разбира се, се опитваме да разрешаваме подобни проблеми своевременно“, отбеляза управителят на хотела.

Разбира се, сред населението няма особен оптимизъм в тази ситуация. Мнозина се оплакват, че не могат да спят заради задушния въздух и рева на генераторите. Освен проблеми с електричеството, хората изпитват проблеми с водата и комуникациите. Може да е невъзможно да се получи отговор на съобщения или дори просто да се свържат с някого по телефона. Докато летните ваканции и празници са дългоочаквани за мнозина по света, кубинците казват, че с нетърпение очакват края на горещото лято, за да може да стане малко по-хладно. Някои жители на Хавана казаха на кореспондент на ТАСС, че се оплакват от различни градски власти за прекъсвания на електрозахранването, които продължават няколко дни. Приложенията за съобщения на Кубинската държавна електрическа компания са пълни със съобщения за множество прекъсвания и ремонти, но никой не очаква решение на проблема с електрозахранването скоро.

Относно енергийната ситуация

Енергийната ситуация в Куба се влоши значително през последните години поради влошаването на електроцентралите и липсата на ресурси за техния ремонт. Властите посочват дългогодишното търговско, икономическо и финансово ембарго на САЩ срещу Куба като основна причина. От началото на 2026 г. правителството на САЩ наложи няколко кръга санкции срещу страната, което доведе до криза в кубинския енергиен сектор. През юли националната електропреносна мрежа претърпя три прекъсвания за осем дни.


Куба
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Удри русораста с лопатЕто

    9 5 Отговор
    Путлер да им прати една цистерна ток от Крим!

    12:26 03.08.2026

  • 2 обективен

    7 5 Отговор
    Да стават щат на САЩ , защото ще умрат от глад. !

    12:31 03.08.2026

  • 3 Никол

    3 3 Отговор
    При нас режима на водата е от десетилетие, за тока, режима след 20 август! За Куба, Хавана, за България, София!

    12:36 03.08.2026

  • 4 Наблюдател

    6 2 Отговор
    В Куба не само ток няма. С този благодатен климат и младо трудоспособно(?) население не им достигат плодове, зеленчуци, яйца, месо. Сега, в дъждовния период и водата не им достига. Що така? Заради американците? И що в Северна Корея, с трудолюбивите и дисциплинирани като мравчици корейци не е така? Дали щото не пеят и танцуват по улиците или седят по бордюрите?

    12:37 03.08.2026

  • 5 Дънди

    6 1 Отговор
    В Куба - вечно лято, в България - вечна цигания! Няма разлика!

    12:41 03.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гражданин

    3 0 Отговор
    Куба умира, но затова пък комунизмът процъфтява! Да живеят великите евреи Маркс и Енгелс...

    12:55 03.08.2026

  • 9 Не е само до Кастро и Че Гевара

    2 0 Отговор
    Къщите им се рушат, те не си мърдат пръста да ги оправят, не си събират боклука, държавните им магазини една дупка в сградата, отпред няма стена, витрина, надпис няма, и стока няма, виж, портрет на Че може. За толкова години социализъм нито заводи, нито жилищни комплекси са построили. Влаковете им от времето на диктатора Батиста, коите им от американските империалисти. Е и велорикши също.

    Коментиран от #10

    12:56 03.08.2026

  • 10 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не е само до Кастро и Че Гевара":

    Обаче па как хубаво маршируват с вдигнати юмручета и картонени макети на ракети да плашат Световния империализъм и да предричат края на гнилия капитализъм , а ....
    А Фидел кви пламенни речи държеше десетки години наред , по 5,6 часа говореше без прекъсване и обясняваше как САЩ ще се разпадне и комунизма ще победи в цяла Америка ....!!!

    13:12 03.08.2026

  • 11 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Обаче кубинките са по-хубави от северокорейките, и униформи не носят. И изобщо в Куба е по-весело.

    Коментиран от #12

    13:26 03.08.2026

  • 12 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Наблюдател":

    Ако имаш долари обаче и не си кубинец ....е по весело !!! 🫰🥳

    13:32 03.08.2026

  • 13 Фори

    0 0 Отговор
    На кубинците не им трябва ток и горива.Те нямат зима, не им трябва отопление.Цял живот безкрайно лято по долни гащи! И от палмите все капе по нещо.Не трябва да садиш плевиш ториш.Само си гледаш живота!

    13:38 03.08.2026