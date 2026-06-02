Исламабад съкращава работното време заради енергийната криза

Властите в Исламабад намалиха работното време на търговските обекти поради енергийната криза в Пакистан и покачващите се цени на енергията, обяви администрацията на града.

Всички пазари, търговски центрове и магазини, които не са от първа необходимост в Исламабад, трябва да затворят в 20:00 ч. местно време. Тази мярка е предназначена за пестене на електроенергия. Ресторантите, хранителните магазини и пекарните могат да останат отворени до 22:00 ч. Основните услуги, включително аптеки, болници, бензиностанции, кол центрове и ИТ компании, обслужващи международни клиенти, са освободени от ограниченията.

Въвеждането на намалено работно време на 1 юни предизвика недоволство сред бизнеса и жителите, тъй като пазарите в Исламабад обикновено остават отворени до късно вечерта.

На фона на конфликта в Близкия изток, пакистанският премиер Шахбаз Шариф въведе извънредни мерки за енергийна и финансова икономия от март поради покачващите се цени на горивата и прекъсванията във веригата за доставки на петрол от Персийския залив след военния конфликт между Иран и САЩ, който започна на 28 февруари.

Мерките за строги икономии включват 50% намаление на доставките на гориво за правителствени превозни средства и извеждане от експлоатация на 60% от правителствените превозни средства. Заплатите на пакистанските държавни служители също са спрени, а заплатите на членовете на парламента са намалени с една четвърт. Правителството наложи пълна забрана за закупуване на превозни средства и други стоки за държавни агенции. Броят на служителите в публичния и частния сектор е намален с 50%, с изключение на основните услуги. Правителствените агенции са преминали на четиридневна работна седмица.

Въпреки мерките за строги икономии, продължаващите прекъсвания в доставките на петрол принудиха пакистанските власти рязко да повишат цените на горивата за потребителите.