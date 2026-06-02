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Исламабад съкращава работното време заради енергийната криза

Исламабад съкращава работното време заради енергийната криза

2 Юни, 2026 21:30 534 7

  • исламабад-
  • пакистан-
  • работно време-
  • енергийна криза-
  • промяна-
  • пестене

Всички пазари, търговски центрове и магазини за стоки, които не са от първа необходимост в града, трябва да затворят в 20:00 ч. местно време

Исламабад съкращава работното време заради енергийната криза - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Властите в Исламабад намалиха работното време на търговските обекти поради енергийната криза в Пакистан и покачващите се цени на енергията, обяви администрацията на града.

Всички пазари, търговски центрове и магазини, които не са от първа необходимост в Исламабад, трябва да затворят в 20:00 ч. местно време. Тази мярка е предназначена за пестене на електроенергия. Ресторантите, хранителните магазини и пекарните могат да останат отворени до 22:00 ч. Основните услуги, включително аптеки, болници, бензиностанции, кол центрове и ИТ компании, обслужващи международни клиенти, са освободени от ограниченията.

Въвеждането на намалено работно време на 1 юни предизвика недоволство сред бизнеса и жителите, тъй като пазарите в Исламабад обикновено остават отворени до късно вечерта.

На фона на конфликта в Близкия изток, пакистанският премиер Шахбаз Шариф въведе извънредни мерки за енергийна и финансова икономия от март поради покачващите се цени на горивата и прекъсванията във веригата за доставки на петрол от Персийския залив след военния конфликт между Иран и САЩ, който започна на 28 февруари.

Мерките за строги икономии включват 50% намаление на доставките на гориво за правителствени превозни средства и извеждане от експлоатация на 60% от правителствените превозни средства. Заплатите на пакистанските държавни служители също са спрени, а заплатите на членовете на парламента са намалени с една четвърт. Правителството наложи пълна забрана за закупуване на превозни средства и други стоки за държавни агенции. Броят на служителите в публичния и частния сектор е намален с 50%, с изключение на основните услуги. Правителствените агенции са преминали на четиридневна работна седмица.

Въпреки мерките за строги икономии, продължаващите прекъсвания в доставките на петрол принудиха пакистанските власти рязко да повишат цените на горивата за потребителите.


Пакистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    2 1 Отговор
    Афганистан (талибаните) активно преговаря с Русия за изграждане на газопровод до Пакистан. За тази цел междудържавните връзки се възстановяват и разширяват бързо, включително чрез заеми и военнотехническо сътрудничество (доставки на оръжия).Чрез централното афганистанско правителство се водят тайни преговори с лидерите на множество териториални кланове и племена и в тази облаАфганистанските териториални кланове искат да се сдобият с чисто гориво и да печелят от транзита му.ст (в областта на сигурността на транзита на газ) са постигнати изключителни резултати.

    Коментиран от #5, #7

    21:46 02.06.2026

  • 2 дорчестър

    0 0 Отговор
    Те плюят в уличната храна.

    21:50 02.06.2026

  • 3 Мнение

    1 1 Отговор
    Още една държава, която ще намрази САЩ - най-тъпата държава в света съществувала някога (не говоря за гражданите на сащ, те просто са излъгани)

    21:57 02.06.2026

  • 4 А В МУСКАЛАБАД

    1 1 Отговор
    БЕНЗИН СЪС КУПОНИ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #6

    21:58 02.06.2026

  • 5 СИ ДЗИН ПИН

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Яко Изнасилил
    БУНКЕРНИЯ КАРЛИК ПУЧИН.

    НЕ СТИГА ЧЕ ПУЧИН
    САМ ТРЯБВА ДА ПОСТРОИ ПОТОКЪТ

    НО И ЩЕ ПРОДАВА ГАЗ
    НА КИТАЙ
    ПО ЕВТИНА ОТКОЛКОТО Е
    В СКАПАТАНА КОЧИНА
    РУСИЯ .

    ПУТИН СЕ ПРЕВЪРНА В ЖАЛЪК
    ВАСАЛ НА КИТАЙ

    22:01 02.06.2026

  • 6 Иска ти се

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "А В МУСКАЛАБАД":

    Да е така защото те е яд, че тук е 1.57, а там е 0.78 евро. хахаха.

    22:08 02.06.2026

  • 7 Това са

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Новите братишки на Русия ,все православни християни

    22:23 02.06.2026