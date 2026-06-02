Исламабад съкращава работното време заради енергийната криза

Властите в Исламабад намалиха работното време на търговските обекти поради енергийната криза в Пакистан и покачващите се цени на енергията, обяви администрацията на града.
Всички пазари, търговски центрове и магазини, които не са от първа необходимост в Исламабад, трябва да затворят в 20:00 ч. местно време. Тази мярка е предназначена за пестене на електроенергия. Ресторантите, хранителните магазини и пекарните могат да останат отворени до 22:00 ч. Основните услуги, включително аптеки, болници, бензиностанции, кол центрове и ИТ компании, обслужващи международни клиенти, са освободени от ограниченията.
Въвеждането на намалено работно време на 1 юни предизвика недоволство сред бизнеса и жителите, тъй като пазарите в Исламабад обикновено остават отворени до късно вечерта.
На фона на конфликта в Близкия изток, пакистанският премиер Шахбаз Шариф въведе извънредни мерки за енергийна и финансова икономия от март поради покачващите се цени на горивата и прекъсванията във веригата за доставки на петрол от Персийския залив след военния конфликт между Иран и САЩ, който започна на 28 февруари.
Мерките за строги икономии включват 50% намаление на доставките на гориво за правителствени превозни средства и извеждане от експлоатация на 60% от правителствените превозни средства. Заплатите на пакистанските държавни служители също са спрени, а заплатите на членовете на парламента са намалени с една четвърт. Правителството наложи пълна забрана за закупуване на превозни средства и други стоки за държавни агенции. Броят на служителите в публичния и частния сектор е намален с 50%, с изключение на основните услуги. Правителствените агенции са преминали на четиридневна работна седмица.
Въпреки мерките за строги икономии, продължаващите прекъсвания в доставките на петрол принудиха пакистанските власти рязко да повишат цените на горивата за потребителите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #5, #7
21:46 02.06.2026
2 дорчестър
21:50 02.06.2026
3 Мнение
21:57 02.06.2026
4 А В МУСКАЛАБАД
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #6
21:58 02.06.2026
5 СИ ДЗИН ПИН
До коментар #1 от "Гориил":Яко Изнасилил
БУНКЕРНИЯ КАРЛИК ПУЧИН.
НЕ СТИГА ЧЕ ПУЧИН
САМ ТРЯБВА ДА ПОСТРОИ ПОТОКЪТ
НО И ЩЕ ПРОДАВА ГАЗ
НА КИТАЙ
ПО ЕВТИНА ОТКОЛКОТО Е
В СКАПАТАНА КОЧИНА
РУСИЯ .
ПУТИН СЕ ПРЕВЪРНА В ЖАЛЪК
ВАСАЛ НА КИТАЙ
22:01 02.06.2026
6 Иска ти се
До коментар #4 от "А В МУСКАЛАБАД":Да е така защото те е яд, че тук е 1.57, а там е 0.78 евро. хахаха.
22:08 02.06.2026
7 Това са
До коментар #1 от "Гориил":Новите братишки на Русия ,все православни християни
22:23 02.06.2026