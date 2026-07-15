Повечето възможности за смекчаване негативите от световната енергийна криза са изчерпани

„Първоначалното въздействие беше смекчено от факта, че енергийните пазари имаха място за маневриране и абсорбиране. Напрежението в Ормузкия проток отново ескалира и това пространство сега е много по-малко и се свива още повече, като резервният производствен капацитет за петрол е използван, търсенето е свито, а запасите от гориво са изчерпани“, пишат експертите на МВФ.
„Защо цените не са се покачили по-високо? Отговорът се крие в комбинация от фактори, които помогнаха за смекчаване на първоначалното въздействие. Голяма част от този капацитет обаче вече е изчерпан“, подчертават експертите на МВФ. Според тях „бързото възстановяване на доставките е жизненоважно, за да се избегнат по-нататъшни щети за световната икономика“.
„До края на май над 1,1 милиона барела суров петрол – еквивалент на приблизително 10 дни типично световно потребление – не постъпваха на пазара. На същия етап недостигът на суровини надхвърли цифрите от петролната криза от 1973 г., ирано-иракската война и войната в Персийския залив“, отбелязват авторите на бележката.
Значителна част от възможностите за смекчаване на енергийната криза, предизвикана от войната между САЩ и Израел с Иран, вече са изчерпани. Това заключение се съдържа в нова аналитична бележка на Международния валутен фонд (МВФ), публикувана в блога му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стоян Георгиев
-Санкциите работят, санкциите работят, докато тях отзад ги работят.
Коментиран от #4
14:41 15.07.2026
2 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
14:44 15.07.2026
3 Има има.....
Ако отпуснете още един заем от 90 милиарда за окраинката с който оправяте американската оръжейна индустрия да е на огромна печалба и естествено финансовото благосъстояние на зеления корумпиран шмъркал и вкарате още украинци и черни маймуни от Африка които да смучат помощи за да о нождат бели непълнолетни европейки ще стане още по-красиво. Какви умно красиви тъпоъгълници ни управляват.
14:45 15.07.2026
4 Сакън
До коментар #1 от "Стоян Георгиев":Не закачай розовите неолиберални понита ако искаш Европейския съюз бързо и качествено да се разпадне. Споко бе човек трябва да сме гъвкави. Не отваряй очите на залюханите.
14:49 15.07.2026
5 Механик
14:53 15.07.2026