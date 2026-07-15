Повечето възможности за смекчаване негативите от световната енергийна криза са изчерпани

„Първоначалното въздействие беше смекчено от факта, че енергийните пазари имаха място за маневриране и абсорбиране. Напрежението в Ормузкия проток отново ескалира и това пространство сега е много по-малко и се свива още повече, като резервният производствен капацитет за петрол е използван, търсенето е свито, а запасите от гориво са изчерпани“, пишат експертите на МВФ.

„Защо цените не са се покачили по-високо? Отговорът се крие в комбинация от фактори, които помогнаха за смекчаване на първоначалното въздействие. Голяма част от този капацитет обаче вече е изчерпан“, подчертават експертите на МВФ. Според тях „бързото възстановяване на доставките е жизненоважно, за да се избегнат по-нататъшни щети за световната икономика“.

„До края на май над 1,1 милиона барела суров петрол – еквивалент на приблизително 10 дни типично световно потребление – не постъпваха на пазара. На същия етап недостигът на суровини надхвърли цифрите от петролната криза от 1973 г., ирано-иракската война и войната в Персийския залив“, отбелязват авторите на бележката.

Значителна част от възможностите за смекчаване на енергийната криза, предизвикана от войната между САЩ и Израел с Иран, вече са изчерпани. Това заключение се съдържа в нова аналитична бележка на Международния валутен фонд (МВФ), публикувана в блога му.