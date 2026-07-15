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Повечето възможности за смекчаване негативите от световната енергийна криза са изчерпани

Повечето възможности за смекчаване негативите от световната енергийна криза са изчерпани

15 Юли, 2026 14:37 506 5

  • мвф-
  • петрол-
  • енергийна криза

Резервният капацитет за производство на петрол вече е използван, търсенето е свито, а запасите от гориво са изчерпани

Повечето възможности за смекчаване негативите от световната енергийна криза са изчерпани - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

„Първоначалното въздействие беше смекчено от факта, че енергийните пазари имаха място за маневриране и абсорбиране. Напрежението в Ормузкия проток отново ескалира и това пространство сега е много по-малко и се свива още повече, като резервният производствен капацитет за петрол е използван, търсенето е свито, а запасите от гориво са изчерпани“, пишат експертите на МВФ.

„Защо цените не са се покачили по-високо? Отговорът се крие в комбинация от фактори, които помогнаха за смекчаване на първоначалното въздействие. Голяма част от този капацитет обаче вече е изчерпан“, подчертават експертите на МВФ. Според тях „бързото възстановяване на доставките е жизненоважно, за да се избегнат по-нататъшни щети за световната икономика“.

„До края на май над 1,1 милиона барела суров петрол – еквивалент на приблизително 10 дни типично световно потребление – не постъпваха на пазара. На същия етап недостигът на суровини надхвърли цифрите от петролната криза от 1973 г., ирано-иракската война и войната в Персийския залив“, отбелязват авторите на бележката.

Значителна част от възможностите за смекчаване на енергийната криза, предизвикана от войната между САЩ и Израел с Иран, вече са изчерпани. Това заключение се съдържа в нова аналитична бележка на Международния валутен фонд (МВФ), публикувана в блога му.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стоян Георгиев

    6 0 Отговор
    Глупците да си повтарят ден и нощ:
    -Санкциите работят, санкциите работят, докато тях отзад ги работят.

    Коментиран от #4

    14:41 15.07.2026

  • 2 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    2 2 Отговор
    Ши язим пак кунети куту няма бинзин за мержацити! Важнутуй с Боташ да пубидим! Напрет саму към пубеди с нашто Генерал лйобим!

    14:44 15.07.2026

  • 3 Има има.....

    6 0 Отговор
    23-ти пакет санкции срещу Русия ще ви дооправи индустрия икономика машиностроене и така нататък.
    Ако отпуснете още един заем от 90 милиарда за окраинката с който оправяте американската оръжейна индустрия да е на огромна печалба и естествено финансовото благосъстояние на зеления корумпиран шмъркал и вкарате още украинци и черни маймуни от Африка които да смучат помощи за да о нождат бели непълнолетни европейки ще стане още по-красиво. Какви умно красиви тъпоъгълници ни управляват.

    14:45 15.07.2026

  • 4 Сакън

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стоян Георгиев":

    Не закачай розовите неолиберални понита ако искаш Европейския съюз бързо и качествено да се разпадне. Споко бе човек трябва да сме гъвкави. Не отваряй очите на залюханите.

    14:49 15.07.2026

  • 5 Механик

    3 0 Отговор
    Ама довършвайте с и мисълта де. Енергийната криза ПРЕДИВИКАНА от евреите и тяхната маша- САЩ.

    14:53 15.07.2026