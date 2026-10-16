„Осман Гази“ отплава за добив на газ в Черно море

Първата плаваща производствена платформа на Турция – „Осман Гази“, ще отплава от пристанище Филиос към Черно море на 17 октомври. Платформата ще бъде разположена на около 170 километра от брега и ще добива и обработва природен газ от находището „Сакария“.

Според Министерството на енергетиката и природните ресурси на Турция съоръжението трябва да увеличи дневното производство от сегашните 9,5 милиона на 20 милиона кубически метра. Началото на производството е планирано за началото на 2027 г., а първият газ от факелната кула се очаква да бъде запален до края на 2026 г.

„Осман Гази“ ще работи в Черно море в продължение на 20 години. На платформата газът ще бъде обработван, подготвян за пренос и подаван към националната газопреносна мрежа. Турските власти изчисляват, че планираният добив има стойност около 10 милиона долара дневно при настоящите цени и може да донесе приблизително 3,5 милиарда долара годишно за икономиката.

Платформата е подготвяна във Филиос

Съоръжението е дълго 298,5 метра, широко 56 метра и дълбоко 29,5 метра. На горната му конструкция са разположени 21 производствени съоръжения. 11 от тях са изградени наново според характеристиките на находището „Сакария“, като седем са произведени в Турция, а четири – в чужбина. Останалите 10 са модифицирани и интегрирани в платформата.

Подготовката във Филиос включва още полагането на 642 километра електрически кабели и близо 30 километра тръбопроводи. В работата са участвали около 7000 души. През август към платформата е монтирана факелна кула с височина 96 метра и тегло 260 тона, предназначена за безопасно отвеждане на въглеводородни газове при аварийни операции.

Добивът трябва да покрива потреблението на 8 милиона домакинства

Министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар заяви, че платформата ще увеличи броя на домакинствата, чиито нужди от природен газ се покриват с местен добив, от 4 на 8 милиона.

„Първата плаваща производствена платформа на Турция, „Осман Гази“, е готова да отплава към района, в който ще изпълнява своята мисия. С нея ще удвоим местното производство на природен газ в находището „Сакария“ и ще достигнем 20 милиона кубически метра дневно“, каза Байрактар.

Платформата беше представена публично през юли 2024 г. и беше преместена от Истанбул към Филиос през май 2025 г. Там премина през модификации, сертифициране и подготовка за работа в Черно море. Изпращането на „Осман Гази“ бележи втория етап от разработването на находището „Сакария“.

Източници: aa.com.tr, hurriyetdailynews.com, trthaber.com