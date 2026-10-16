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„Осман Гази“ отплава за добив на газ в Черно море

„Осман Гази“ отплава за добив на газ в Черно море

16 Октомври, 2026 06:40, обновена 16 Октомври, 2026 06:42 574 3

  • осман гази-
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  • природен газ-
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  • турция

Първата плаваща производствена платформа на Турция ще бъде изпратена към находището „Сакария“ на 17 октомври. Очаква се добивът да достигне 20 милиона кубически метра дневно

„Осман Гази“ отплава за добив на газ в Черно море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първата плаваща производствена платформа на Турция – „Осман Гази“, ще отплава от пристанище Филиос към Черно море на 17 октомври. Платформата ще бъде разположена на около 170 километра от брега и ще добива и обработва природен газ от находището „Сакария“.

Според Министерството на енергетиката и природните ресурси на Турция съоръжението трябва да увеличи дневното производство от сегашните 9,5 милиона на 20 милиона кубически метра. Началото на производството е планирано за началото на 2027 г., а първият газ от факелната кула се очаква да бъде запален до края на 2026 г.

„Осман Гази“ ще работи в Черно море в продължение на 20 години. На платформата газът ще бъде обработван, подготвян за пренос и подаван към националната газопреносна мрежа. Турските власти изчисляват, че планираният добив има стойност около 10 милиона долара дневно при настоящите цени и може да донесе приблизително 3,5 милиарда долара годишно за икономиката.

Платформата е подготвяна във Филиос

Съоръжението е дълго 298,5 метра, широко 56 метра и дълбоко 29,5 метра. На горната му конструкция са разположени 21 производствени съоръжения. 11 от тях са изградени наново според характеристиките на находището „Сакария“, като седем са произведени в Турция, а четири – в чужбина. Останалите 10 са модифицирани и интегрирани в платформата.

Подготовката във Филиос включва още полагането на 642 километра електрически кабели и близо 30 километра тръбопроводи. В работата са участвали около 7000 души. През август към платформата е монтирана факелна кула с височина 96 метра и тегло 260 тона, предназначена за безопасно отвеждане на въглеводородни газове при аварийни операции.

Добивът трябва да покрива потреблението на 8 милиона домакинства

Министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар заяви, че платформата ще увеличи броя на домакинствата, чиито нужди от природен газ се покриват с местен добив, от 4 на 8 милиона.

„Първата плаваща производствена платформа на Турция, „Осман Гази“, е готова да отплава към района, в който ще изпълнява своята мисия. С нея ще удвоим местното производство на природен газ в находището „Сакария“ и ще достигнем 20 милиона кубически метра дневно“, каза Байрактар.

Платформата беше представена публично през юли 2024 г. и беше преместена от Истанбул към Филиос през май 2025 г. Там премина през модификации, сертифициране и подготовка за работа в Черно море. Изпращането на „Осман Гази“ бележи втория етап от разработването на находището „Сакария“.

Източници: aa.com.tr, hurriyetdailynews.com, trthaber.com


Турция
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