Moody’s запази рейтинга на Франция на Aa3

Moody’s запази дългосрочния кредитен рейтинг на Франция на Aa3, но остави негативната перспектива. Решението на международната рейтингова агенция е взето след периодичен преглед на оценката и бе съобщено от Франс прес, която се позовава на доклад.

Негативната перспектива означава, че агенцията продължава да вижда риск от бъдещо понижение на рейтинга. Франция запазва оценката си в категорията Aa, която е сред най-високите нива на кредитоспособност, но остава под натиск заради състоянието на публичните финанси и политическата несигурност.

Бюджетът за 2027 г. е ключов за оценката

В съобщението на Moody’s се посочва, че рейтингът Aa3 се основава на предположението, че Франция ще приеме бюджет за 2027 г., който ще намали дефицита. Агенцията очаква също разходите по финансирането на държавата и социалното напрежение да се успокоят до известна степен през следващите месеци.

„Рейтингът Aa3 се основава на предположението, че ще бъде приет бюджет, намаляващ дефицита през 2027 г., докато разходите по финансирането и социалното напрежение ще отслабнат донякъде през следващите месеци“, посочва Moody’s.

Според проекта за бюджет дефицитът на Франция се очаква да бъде 5,4% от брутния вътрешен продукт през 2026 г., а правителството планира да го сведе до 5% през 2027 г. Публичният дълг се очаква да достигне 119,3% от БВП тази година и да нарасне до 121,7% през следващата.

Правителството приветства решението

Министърът на икономиката и финансите Ролан Лескюр заяви, че решението е признание за устойчивостта на френската икономика и за достоверността на бюджета, внесен от правителството за 2027 г. Той посочи, че фискалният план цели продължаване на възстановяването на публичните финанси.

Пред Ройтерс френското финансово министерство определи запазването на рейтинга като знак за доверие в бюджетния план. Агенцията отбелязва, че понижение би изравнило оценката на Moody’s с рейтингите, присъдени на Франция от Standard & Poor’s и Fitch.

Следващото планирано решение за рейтинга на Франция от Standard & Poor’s е на 27 ноември 2026 г. Междувременно за правителството в Париж остава задачата да осигури приемането на бюджета и да изпълни целта за дефицит от 5% от БВП.

Източници: latribune.fr, boursorama.com