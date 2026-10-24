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Германия отделя още 245 млн. евро за газ за зимата

Германия отделя още 245 млн. евро за газ за зимата

24 Октомври, 2026 04:23 554 0

  • германия-
  • газови хранилища-
  • природен газ-
  • енергетика-
  • зимни доставки

Берлин сключи договори за допълнителни доставки на фона на запълнени на 61,1% хранилища. При много студена зима запасите може да се изчерпят още в края на януари или началото на февруари 2027 г

Германия отделя още 245 млн. евро за газ за зимата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия е възложила договори за почти 245 млн. евро, с които да осигури допълнителни газови доставки през зимата. Сумата включва около 107 млн. евро за специални търгове, предназначени да гарантират снабдяването през февруари и март 2027 г., както и приблизително 137 млн. евро по редовни процедури за покриване на възможни претоварвания по газовата мрежа.

Договорите са сключени от Trading Hub Europe (THE) и са замислени като резервен механизъм. Те трябва да насърчат търговците да задържат повече газ в подземните хранилища и при необходимост да съхранят допълнителни количества. Решението идва на фона на значително по-ниски запаси в сравнение с миналата година. Към 21 октомври хранилищата са били запълнени на 61,1%, докато година по-рано нивото е било 75,4%.

Предупреждение за студена зима

През септември германската асоциация на операторите на газови хранилища INES предупреди, че при много студена зима запасите могат да се изчерпят в края на януари или началото на февруари 2027 г. Оценката е направена при сценарий, сходен с изключително студената зима от 2010 г.

Според изчисленията на INES дори достигането на 77% запълване до 1 ноември не би гарантирало безпроблемно преминаване през такъв сезон. При отделни дни недостигът би могъл да надхвърли 25%, което означава, че физически няма да има достатъчно газ за всички потребители. При нормални температури запасите би трябвало да стигнат до края на отоплителния сезон.

Зависимост от вноса и пазарните условия

Предупреждението е свързано с бавното запълване на хранилищата и с ограничените икономически стимули за търговците да купуват газ през летните месеци. През август операторите на газопреносната мрежа съобщиха, че към 18 август хранилищата са били запълнени едва на 50,06% и че законовата цел от 71% до 1 ноември практически не може да бъде достигната при тогавашния темп на нагнетяване.

„Ниският внос на втечнен природен газ, късните или продължителни студени периоди и повреди по инфраструктурата могат да застрашат газоснабдяването през предстоящата зима. Втечненият газ сам по себе си не е достатъчен“, заяви Матияс Йен, главен изпълнителен директор на FNB Gas. По данни на операторите LNG терминалите в Германия могат да покрият малко под 10% от общото търсене в типичен зимен ден.

Германското икономическо министерство поддържа по-умерена оценка. Според ведомството сигурността на доставките зависи не само от нивото в хранилищата, а и от тръбопроводния внос, LNG терминалите и търсенето. Министерството не очаква физически недостиг при съчетаване на тези източници, но признава риск от по-високи и по-нестабилни цени.

Новите договори на THE осигуряват допълнителна защита именно за най-рисковата част от сезона. Те не означават автоматично, че всички количества вече са закупени и нагнетени, а създават финансов стимул газът да остане наличен до февруари и март, когато потреблението обичайно е най-високо.

Източници: live.euronext.com, handelsblatt.com


Германия
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