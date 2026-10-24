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Рубио: Войната в Украйна е за Донбас
  Тема: Украйна

Рубио: Войната в Украйна е за Донбас

24 Октомври, 2026 04:41 1 085 9

  • марко рубио-
  • донбас-
  • войната в украйна-
  • мирни преговори

Държавният секретар на САЩ заяви, че Русия иска региона, но не може да го завземе по военен път. Според него конфликтът ще приключи само чрез дипломация

Рубио: Войната в Украйна е за Донбас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че войната на Русия срещу Украйна „наистина е за Донбас“ – регионът, който Москва иска, но не успява да завземе по военен път. Той направи изявлението в интервю за „Индиа Тудей“ в Мумбай.

„Хората продължават да казват, че това е война в Украйна. Тази война е за Донбас. Става дума за един регион от страната“, каза Рубио. По думите му спорът обхваща около 11% от част от Украйна, която Русия иска, но не може да вземе чрез военни действия, докато Киев не желае да я отстъпи.

Американският държавен секретар посочи, че Украйна има „добри причини“ да отказва териториални отстъпки – заради своя суверенитет и дългосрочната си сигурност. Това е политическа оценка на Рубио, а не договорена позиция между Москва и Киев.

Вашингтон настоява за преговори

Рубио заяви, че войната няма военно решение. „Тази война ще приключи само чрез дипломация“, каза той и добави, че евентуалният изход трябва да включва ползи, но и отстъпки и от двете страни. САЩ са готови да посредничат, но според него разговорите няма да доведат до резултат, ако Русия и Украйна не седнат на една маса.

Изявлението идва на фона на подновените сигнали за дипломатически контакти. Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова да възобнови подкрепяните от САЩ разговори с Украйна през ноември. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Киев подкрепя тристранна среща на равнище преговарящи в началото на месеца.

Донбас остава основната пречка

В предишно интервю за гръцкия вестник „Катимерини“ Рубио определи войната като „стратегическа безизходица“ и каза, че руското условие за пълен контрол над Донецка област е неприемливо за Украйна. Според него именно несъвместимите позиции за територията блокират дипломатическо споразумение.

Рубио не посочи конкретен план за статута на Донбас или срок за постигане на мирно споразумение. Следващият възможен етап са разговорите между американски, руски и украински представители, за които Киев и Москва заявиха готовност през ноември.

Източници: indiatoday.in, apnews.com, newsukraine.rbc.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Исторически факти

    11 1 Отговор
    Май само Рубио още не е разбрал защо е войната в Украйна...

    05:08 24.10.2026

  • 3 ИСТИната

    11 1 Отговор
    Рубио не знае, че освен в Донбас, който е почти превзет (90%), руснаците заемат и големи райони на Харковска и др, места.

    Коментиран от #9

    05:08 24.10.2026

  • 4 Исторически факти

    5 0 Отговор
    Новата руска крилата ракета „Филин“ е с обсег до 1200 км и може да развива скорост до 800 км/ч, твърди военният експерт Юрий Кнутов. По думите му най-важната особеност на системата е използването на турбореактивен двигател Р500 руско производство, което той определи като „голям технологичен пробив“.

    05:11 24.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 123

    9 1 Отговор
    Руб-ио не знае, че освен в До-нбас, който е почти прев-зет (90%), русна-ците заемат и големи райони на Хар=ковска и др, места.

    05:16 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зеленски:

    3 4 Отговор
    - Руснаците имаха парадни униформи в колите си и ги бяха подготвили да превземат Киев за 3 дни и да правят парад тук буахахаха"

    05:36 24.10.2026

  • 9 Марко не е в час

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ИСТИната":

    Русия има много по-важни условия за прекратяване на конфликта. Не са толкова важни териториите, колкото истински мир!
    Минските не бяха за територии, СВО не започна за територии, договореното в Истанбул не бе за територии. Референдумите в руските области на Украйна бяха проведени чак след като принудиха Зеленски да се извърти от истанбулското и да се бие! А войната води до последствия! След като не се съгласи за тия 10% от Донецк и пак иска да се бие, следващото предложение ще е за Запорожие и т.н... докато му уври зелката.
    Марко е наясно и образован дипломат, не повече от Върховната дипломат на ЕС!

    06:55 24.10.2026

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