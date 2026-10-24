Рубио: Войната в Украйна е за Донбас

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че войната на Русия срещу Украйна „наистина е за Донбас“ – регионът, който Москва иска, но не успява да завземе по военен път. Той направи изявлението в интервю за „Индиа Тудей“ в Мумбай.

„Хората продължават да казват, че това е война в Украйна. Тази война е за Донбас. Става дума за един регион от страната“, каза Рубио. По думите му спорът обхваща около 11% от част от Украйна, която Русия иска, но не може да вземе чрез военни действия, докато Киев не желае да я отстъпи.

Американският държавен секретар посочи, че Украйна има „добри причини“ да отказва териториални отстъпки – заради своя суверенитет и дългосрочната си сигурност. Това е политическа оценка на Рубио, а не договорена позиция между Москва и Киев.

Вашингтон настоява за преговори

Рубио заяви, че войната няма военно решение. „Тази война ще приключи само чрез дипломация“, каза той и добави, че евентуалният изход трябва да включва ползи, но и отстъпки и от двете страни. САЩ са готови да посредничат, но според него разговорите няма да доведат до резултат, ако Русия и Украйна не седнат на една маса.

Изявлението идва на фона на подновените сигнали за дипломатически контакти. Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова да възобнови подкрепяните от САЩ разговори с Украйна през ноември. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Киев подкрепя тристранна среща на равнище преговарящи в началото на месеца.

Донбас остава основната пречка

В предишно интервю за гръцкия вестник „Катимерини“ Рубио определи войната като „стратегическа безизходица“ и каза, че руското условие за пълен контрол над Донецка област е неприемливо за Украйна. Според него именно несъвместимите позиции за територията блокират дипломатическо споразумение.

Рубио не посочи конкретен план за статута на Донбас или срок за постигане на мирно споразумение. Следващият възможен етап са разговорите между американски, руски и украински представители, за които Киев и Москва заявиха готовност през ноември.

Източници: indiatoday.in, apnews.com, newsukraine.rbc.ua