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Венецуела отчете ръст на добива на суров петрол до 1,252 млн. барела дневно

Венецуела отчете ръст на добива на суров петрол до 1,252 млн. барела дневно

24 Октомври, 2026 04:31 533 0

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  • икономика

Производството е най-високото за последните месеци. Данните са представени на фона на нови договори за разработване на петролни находища

Венецуела отчете ръст на добива на суров петрол до 1,252 млн. барела дневно - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Производството на суров петрол във Венецуела е достигнало 1,252 млн. барела дневно – най-високото равнище за последните месеци. Числото е било представено при отчет за изпълнението на 17 договора за разработване на петролни находища с North American Blue Energy Partners (NABEP).

В щата Сулия, където се намират находищата Бачакеро и Сеута, производството на NABEP е достигнало 115 000 барела дневно. „Счупихме рекорда от 115 000 барела“, е заявил ръководителят на компанията Алехандро Бетанкур, цитиран от „Контрапунто“. В следващите четири месеца се очаква към добива да бъде добавено и производството от „ПетроСамора“.

Планове за добива и газа

PDVSA планира да възстанови работата на предприятие за преработка на течни въглеводороди в Сулия. Целта е да бъдат обработвани петролът и газът от находищата в региона и да се увеличи производството на втечнен нефтен газ. Очаква се по-високият добив на суров петрол да доведе и до повече газ, който може да покрива потреблението в съседни щати, а впоследствие да бъде изнасян за Колумбия и други пазари.

По-рано PDVSA обяви цел до края на годината производството да достигне 1,3 млн. барела дневно. Реализирането на тази цел ще зависи от състоянието на инфраструктурата, доставките на оборудване и достъпа до електроенергия и газ, за които представители на петролната индустрия посочват ограничения.

Източници: contrapunto.com, encuadreve.com, en.tdjnoticias.com


Венецуела
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