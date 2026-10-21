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Michelin отчете спад на приходите за деветмесечието

Michelin отчете спад на приходите за деветмесечието

21 Октомври, 2026 17:37 456 1

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Френският производител на гуми е реализирал приходи от 19,18 милиарда евро

Michelin отчете спад на приходите за деветмесечието - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Френският производител на гуми Michelin отчете лек спад на приходите си за първите девет месеца на 2026 г., повлиян от по-слабите обеми на продажбите и неблагоприятния валутен ефект от обезценяването на щатския долар спрямо еврото.

Приходите на групата към 30 септември възлизат на 19,18 млрд. EUR спрямо 19,28 млрд. EUR за същия период на миналата година. При постоянни валутни курсове продажбите са се увеличили с 1%, съобщи компанията.

Обемът на продадените гуми е намалял с 0,8%, основно заради по-слабото търсене в сегмента на първоначалното вграждане, който зависи пряко от производството на нови автомобили.

По-добре се представя пазарът на резервни гуми. Продажбите с марката Michelin в този сегмент са нараснали с 4% към края на септември.

Съществени различия се наблюдават и между отделните пазари. В останалата част на света, включително Близкия изток, Michelin отчита 7% ръст на търсенето. В Северна и Централна Америка пазарът се свива с около 1%, като компанията посочва отслабването на покупателната способност сред факторите за по-ниското търсене.

Ценовият и продуктовият микс е допринесъл положително с 1,1% за резултатите. Ефектът отразява повишенията на цените, предприети от Michelin в отговор на поскъпването на суровините.

Въпреки по-ниските обеми и негативното влияние на валутните курсове, френската група потвърди финансовите си цели за 2026 г.

Резултатите показват различна динамика в двата основни сегмента на пазара – по-слабото автомобилно производство оказва натиск върху гумите за първоначално вграждане, докато търсенето на резервни гуми остава по-устойчиво.


Франция
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    0 0 Отговор
    "Обемът на продадените гуми е намалял с 0,8%, основно заради по-слабото търсене в сегмента на първоначалното вграждане, който зависи пряко от производството на нови автомобили."

    Дааа, защото западните производители на коли се изтарикатиха и на коли с цена над 40,000 евро почнаха да слагат не Мишелин а някакви корейски гуми.

    17:59 21.10.2026