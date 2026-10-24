Индия ще осигурява квалифицирани кадри за трудовия пазар в Русия

Индия е готова да осигури на Русия необходимия брой квалифицирани работници, заяви индийският посланик в Москва Винай Кумар. По думите му руският пазар изпитва недостиг на работна сила, докато Индия разполага с кадри, които могат да запълнят част от свободните позиции.

„На по-широко ниво Русия има нужда от работна сила, а Индия разполага с квалифицирани кадри“, каза Кумар в интервю за ТАСС. Той уточни, че наемането на индийски граждани се извършва в рамките на руските закони, правила и квоти.

До момента най-много индийски работници в Русия са заети в строителството и текстилната промишленост. Според посланика обаче интересът към специалисти от Индия в машиностроенето и електронната промишленост се увеличава. Разширяването на потока от работници вече води и до по-голямо натоварване на консулските услуги за индийските граждани в Русия.

Татарстан е одобрил квота за над 3000 индийски работници

Конкретен пример за нарастващото трудово сътрудничество е Татарстан. За 2026 г. републиката е получила квота за привличането на над 3000 работници от Индия. През 2025 г. са били издадени повече от 600 разрешения за работа на индийски граждани, а над 1000 индийци вече са официално наети в региона.

Местните власти търсят инженери и технически кадри, IT специалисти, медицински служители и квалифицирани заварчици. По данни, представени на втория руско-индийски бизнес форум TIME, в татарстанските университети учат около 1300 индийски студенти, предимно в медицински и технически специалности.

Татарстан има почти нулева безработица. В региона около 3000 души са регистрирани като безработни, докато на един кандидат се падат между 14 и 25 свободни работни места, посочи министърът на труда, заетостта и социалната защита на републиката Елмира Зарипова.

Руският език ще бъде признаван като професионално умение

Индия подготвя и промени в системата за обучение на кадри, които ще работят в Русия. Заместник-секретарят на индийското Министерство за развитие на уменията и предприемачеството Амит Кумар заяви на форума, че владеенето на руски език скоро ще бъде признавано като професионално умение.

Индийските власти разработват пътна карта за трудова мобилност, която включва определяне на приоритетни държави, отрасли и професии. Русия вече е включена сред приоритетните направления, като сред търсените сектори са строителството, производството и транспортът.

Вторият форум TIME се проведе в Казан от 14 до 17 октомври. Обсъждането на трудовия пазар е част от по-широките планове за руско-индийско икономическо сътрудничество, включително съвместни производства, обучение и признаване на професионални квалификации.

Източници: tass.com