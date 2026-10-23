Петролът достигна петмесечен връх от 115 долара за барел

Цената на петрола се изкачи до петмесечен връх, след като сортът Брент за декемврийска доставка достигна 115,45 долара за барел. Пазарите реагираха на спекулации, че САЩ и Израел могат да възобновят ударите срещу Иран след междинните избори в САЩ на 3 ноември.

Доналд Тръмп заяви на 8 октомври, че Вашингтон няма да атакува Иран преди изборите. В същото време ABC News съобщи на 22 октомври, че американски и израелски военни разработват планове за нови удари след вота. Именно тази несигурност засили опасенията за ново прекъсване на енергийните доставки и допълнителен натиск върху цените.

„Петролът е на петмесечен връх заради спекулациите, че след междинните избори може да има нови американски и израелски удари“, заяви Дани Хюсън, ръководител на анализа във финансовата компания AJ Bell.

По думите ѝ напрежението около войната в Украйна и очакваното сезонно увеличаване на търсенето на енергия в Северното полукълбо също подкрепят поскъпването на петрола и газа. Хюсън предупреди, че високите цени поддържат на преден план тревогите за инфлацията и евентуално повишаване на лихвите.

Руски дизел поема към Ню Йорк

На фона на петролния скок първият танкер по споразумението между Тръмп и Владимир Путин потегли с руски дизел към САЩ. Плавателният съд Agioi Fanendes, който плава под малтийски флаг, е натоварил близо 300 000 барела гориво на руския терминал Приморск и е отплавал през нощта срещу 23 октомври.

По данни на морската аналитична компания Kpler танкерът е бил край Хелзинки с посочена дестинация Ню Йорк. Очаква се да достигне източното крайбрежие на САЩ около 7 ноември, четири дни след междинните избори. Отделни корабни данни оценяват товара на около 40 000 тона дизел с ниско съдържание на сяра.

Кремъл потвърди отплаването. Говорителят Дмитрий Песков заяви, че „първият танкер е потеглил към своите получатели, към купувачите“, като добави: „Следващите доставки ще продължат с постоянен ритъм.“

Сделката беше обявена от Тръмп в началото на октомври като опит за увеличаване на предлагането на горива и ограничаване на ценовия натиск върху американските потребители. По думите на президента Русия трябва незабавно да достави 300 000 тона дизел, след което още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона след това.

Сделката предизвика критики

Споразумението временно облекчи американските санкции върху руския дизел, наложени след руската инвазия в Украйна през 2022 г. То обаче беше критикувано от украинското правителство и от представители на двете основни партии в САЩ.

Володимир Зеленски определи сделката като „нечестна“ и предупреди, че тя ще осигури допълнителни приходи за руската военна кампания. Тръмп защити решението с аргумента, че по-ниските цени на горивата са негов приоритет, особено за фермерите, животновъдите и превозвачите.

Междувременно Кремъл съобщи, че преговорите между Русия, Украйна и САЩ се очаква да бъдат възобновени през ноември в Абу Даби. Москва настоява разговорите да водят към окончателно споразумение, докато Киев продължава да поставя прекратяването на огъня като условие за същински преговори.

Източници: dailymail.com, afp.com, euronews.com