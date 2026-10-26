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Глътка въздух за германската икономика

Глътка въздух за германската икономика

26 Октомври, 2026 12:45 336 1

  • германия-
  • бизнес климат-
  • институт ифо-
  • икономика

Индексът на IFO се повишава до 90,2 пункта, надхвърляйки прогнозите на анализаторите

Глътка въздух за германската икономика - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бизнес настроенията в Германия се подобряват през октомври, като индексът на бизнес климата на института IFO се повишава до 90,2 пункта спрямо 89,9 пункта през септември. Резултатът е по-добър от очакванията на анализаторите, анкетирани от аг. Reuters, които прогнозираха ръст до 90,0 пункта.

Подобрението се дължи на по-оптимистичните очаквания на компаниите за следващите месеци. Показателят за икономическите очаквания се покачва до 91,6 пункта през октомври при 90,4 пункта месец по-рано.

Текущите условия остават по-слаби

Оценката на германските компании за настоящото бизнес състояние обаче се влошава. Съответният показател спада до 88,8 пункта от 89,5 пункта през септември.

Така общият индекс на IFO отчита ръст, въпреки че компаниите продължават да оценяват текущата среда по-резервирано. Данните показват разминаване между по-слабата оценка на настоящите условия и по-големия оптимизъм за развитието на бизнеса през следващите месеци.

Индексът на института IFO се приема като важен ранен показател за състоянието на германската икономика. В месечното проучване компаниите оценяват както настоящата си бизнес ситуация, така и очакванията си за бъдещото развитие.


Германия
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