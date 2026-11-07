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Изкуственият интелект заплашва работата на младите

Изкуственият интелект заплашва работата на младите

7 Ноември, 2026 10:27 394 5

  • изкуствен интелект-
  • работа-
  • млади-
  • заплаха-
  • критично мислене

Експерти предупреждават, че прекомерната употреба на AI може да отслаби критичното мислене на учениците и да затрудни професионалната реализация на младите хора

Изкуственият интелект заплашва работата на младите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Навлизането на изкуствения интелект в образованието и бизнеса създава нови рискове за младите хора, които тепърва навлизат на пазара на труда. Освен че автоматизира част от дейностите, традиционно изпълнявани от начинаещи служители, технологията може да ограничи развитието на умения за самостоятелно мислене и проверка на информацията. За това предупреждават експерти в подкаста Deep Dive на сингапурската телевизия Channel News Asia (CNA).

В дискусията участват професор Уил Конг от Технологичния университет „Нанянг“ и доцент Дженифър Анг от Сингапурския университет за социални науки, която е член на научния комитет по управление на изкуствения интелект към AI Singapore. Основният въпрос е как прекомерната зависимост от технологиите може да се отрази върху подготовката на младите хора за бързо променящия се трудов пазар.

Според обсъжданите рискове използването на AI за изпълнение на учебни задачи може да намали възможностите учениците да развиват аналитични способности, да оценяват достоверността на източниците и да изграждат собствени аргументи. Проблемът не е в самата технология, а в опасността тя да замести процеса на учене, вместо да го подпомага.

Сериозни опасения има и за началните позиции на пазара на труда. Изкуственият интелект вече може да изпълнява редица рутинни задачи, чрез които младите служители традиционно придобиват професионален опит. Това поставя работодателите пред необходимостта да разработят нови модели за обучение и развитие на начинаещите специалисти.

За подобен риск предупреди и премиерът на Сингапур Лорънс Уонг през октомври. По думите му автоматизацията може да премахне първото стъпало от професионалната кариера, като лиши младите хора от практически умения и наставничество. Данни на сингапурското Министерство на труда показват, че сред компаниите, внедрили изкуствен интелект, 6,2% са отчели намаляване на персонала, а други 8,5% – ограничаване на наемането на нови служители.

Дискусията поставя и въпроса кой ще извлече най-големите икономически ползи от технологичната трансформация. Значителна част от водещите AI технологии се контролират от ограничен брой големи компании, което поражда опасения за задълбочаване на неравенствата между бизнеса и работещите.

Експертният дебат в Сингапур насочва вниманието към необходимостта образователните институции и работодателите да намерят баланс между използването на изкуствения интелект и развитието на човешките умения. Сред основните предизвикателства остават запазването на критичното мислене, професионалното обучение и възможностите за реализация на младите поколения.


Сингапур
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Мъск каза че до десет години Изкуственият интелект и роботите ще поемат цялата работа а хората ще живеят на социални помощи.А Мъск не говори празни приказки.

    Коментиран от #4, #5

    10:31 07.11.2026

  • 2 Зарежи

    0 0 Отговор
    Работата, ИИ застрашава и секса на младите. Какви роботи с ИИ вече има за това?

    10:32 07.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    Наличието на ИИ като оправдание за
    липсата на ЕИ❗

    10:33 07.11.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мъск през 2017-та каза, че до края на годината ще пусне на пазара своя камион на ток❗
    Вече сме на прага на 2027-ма , а прословутият му камион ОЩЕ НЕ Е НА ПАЗАРА❗

    10:35 07.11.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Когато роботите и ИИ разберат,
    че хората не са им нужни -
    ще постъпят както ти със стария си телевизор, телефон, автомобил.....❗🤔

    10:38 07.11.2026