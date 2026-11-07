Изкуственият интелект заплашва работата на младите

Навлизането на изкуствения интелект в образованието и бизнеса създава нови рискове за младите хора, които тепърва навлизат на пазара на труда. Освен че автоматизира част от дейностите, традиционно изпълнявани от начинаещи служители, технологията може да ограничи развитието на умения за самостоятелно мислене и проверка на информацията. За това предупреждават експерти в подкаста Deep Dive на сингапурската телевизия Channel News Asia (CNA).

В дискусията участват професор Уил Конг от Технологичния университет „Нанянг“ и доцент Дженифър Анг от Сингапурския университет за социални науки, която е член на научния комитет по управление на изкуствения интелект към AI Singapore. Основният въпрос е как прекомерната зависимост от технологиите може да се отрази върху подготовката на младите хора за бързо променящия се трудов пазар.

Според обсъжданите рискове използването на AI за изпълнение на учебни задачи може да намали възможностите учениците да развиват аналитични способности, да оценяват достоверността на източниците и да изграждат собствени аргументи. Проблемът не е в самата технология, а в опасността тя да замести процеса на учене, вместо да го подпомага.

Сериозни опасения има и за началните позиции на пазара на труда. Изкуственият интелект вече може да изпълнява редица рутинни задачи, чрез които младите служители традиционно придобиват професионален опит. Това поставя работодателите пред необходимостта да разработят нови модели за обучение и развитие на начинаещите специалисти.

За подобен риск предупреди и премиерът на Сингапур Лорънс Уонг през октомври. По думите му автоматизацията може да премахне първото стъпало от професионалната кариера, като лиши младите хора от практически умения и наставничество. Данни на сингапурското Министерство на труда показват, че сред компаниите, внедрили изкуствен интелект, 6,2% са отчели намаляване на персонала, а други 8,5% – ограничаване на наемането на нови служители.

Дискусията поставя и въпроса кой ще извлече най-големите икономически ползи от технологичната трансформация. Значителна част от водещите AI технологии се контролират от ограничен брой големи компании, което поражда опасения за задълбочаване на неравенствата между бизнеса и работещите.

Експертният дебат в Сингапур насочва вниманието към необходимостта образователните институции и работодателите да намерят баланс между използването на изкуствения интелект и развитието на човешките умения. Сред основните предизвикателства остават запазването на критичното мислене, професионалното обучение и възможностите за реализация на младите поколения.